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मैहर: जंगली E-5 को घेरकर काबू करेंगे बांधवगढ़ के कुमकी हाथी, सुरक्षित रेस्क्यू की तैयारी में वन विभाग

Wed, 09 Sep 2026 08:16 AM IST
मैहर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैहर Published by: मैहर ब्यूरो Updated Wed, 09 Sep 2026 08:16 AM IST
सार

वन विभाग के लिए चुनौती बने जंगली हाथी E-5 को अब कुमकी हाथियों से काबू करने की तैयारी है। बांधवगढ़ से दो प्रशिक्षित कुमकी हाथी पहुंच चुके हैं। टीम की निगरानी में E-5 को बिना नुकसान पहुंचाए रेस्क्यू करने का अभियान चल रहा है।

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Maihar: Bandhavgarh's Kumki Elephants to Corner and Control Wild E-5, Forest Department Prepares Safe Rescue
बांधवगढ़ से आए प्रशिक्षित कुमकी हाथी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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क्षेत्र में लगातार चुनौती बने जंगली हाथी E-5 को सुरक्षित पकड़ने के लिए वन विभाग ने अब विशेष कुमकी ऑपरेशन शुरू किया है। हाथी को नियंत्रित करने के लिए बांधवगढ़ से दो प्रशिक्षित कुमकी हाथियों को मौके पर बुलाया गया है। दोनों कुमकी हाथियों की मदद से वन विभाग की टीम E-5 को घेरकर सुरक्षित तरीके से पकड़ने का प्रयास करेगी।

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वन विभाग पिछले कुछ समय से E-5 की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। जंगली हाथी के स्वभाव, बदलती गतिविधियों और इलाके में उसकी लगातार मौजूदगी को देखते हुए उसे पकड़ना वन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित कुमकी हाथियों की मदद लेने का निर्णय लिया गया है।
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बांधवगढ़ से आए प्रशिक्षित कुमकी हाथी
E-5 को पकड़ने के लिए बांधवगढ़ से दो कुमकी हाथियों को मौके पर लाया गया है। कुमकी हाथी विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं और वन विभाग जंगली हाथियों को नियंत्रित करने तथा रेस्क्यू अभियानों में इनकी मदद लेता है। इन प्रशिक्षित हाथियों की मौजूदगी से वन विभाग की टीम को E-5 के करीब पहुंचने और उसे नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। ऑपरेशन को अनुभवी वनकर्मियों और हाथी प्रशिक्षकों की निगरानी में आगे बढ़ाया जा रहा है।
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E-5 को सुरक्षित पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती
वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती E-5 को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तरीके से पकड़ना है। जंगली हाथी के व्यवहार का अनुमान लगाना आसान नहीं होता। ऐसे में ऑपरेशन के दौरान बेहद सावधानी बरती जा रही है। वन विभाग की टीम हाथी की लोकेशन, गतिविधियों और व्यवहार पर लगातार नजर रख रही है। उपयुक्त परिस्थिति बनने के बाद कुमकी हाथियों की मदद से E-5 को नियंत्रित करने की कार्रवाई की जाएगी।


पूरे इलाके में बढ़ाई गई निगरानी
E-5 को पकड़ने के अभियान को देखते हुए वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। टीम लगातार गश्त कर रही है और ऑपरेशन के दौरान आसपास के लोगों को भी सतर्क रहने और हाथी के करीब नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। वन विभाग का प्रयास है कि E-5 को किसी तरह की चोट पहुंचाए बिना सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जाए। साथ ही अभियान के दौरान ग्रामीणों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

E-5 को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित कुमकी हाथियों के पहुंचने के बाद वन विभाग के अभियान को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। प्रशिक्षित हाथियों की मदद से अब E-5 को नियंत्रित करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और E-5 को सुरक्षित पकड़ने के लिए तय रणनीति के अनुसार कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन के आगे बढ़ने पर सभी की नजर बनी हुई है।

 

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