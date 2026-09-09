मैहर: जंगली E-5 को घेरकर काबू करेंगे बांधवगढ़ के कुमकी हाथी, सुरक्षित रेस्क्यू की तैयारी में वन विभाग

क्षेत्र में लगातार चुनौती बने जंगली हाथी E-5 को सुरक्षित पकड़ने के लिए वन विभाग ने अब विशेष कुमकी ऑपरेशन शुरू किया है। हाथी को नियंत्रित करने के लिए बांधवगढ़ से दो प्रशिक्षित कुमकी हाथियों को मौके पर बुलाया गया है। दोनों कुमकी हाथियों की मदद से वन विभाग की टीम E-5 को घेरकर सुरक्षित तरीके से पकड़ने का प्रयास करेगी।

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वन विभाग पिछले कुछ समय से E-5 की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। जंगली हाथी के स्वभाव, बदलती गतिविधियों और इलाके में उसकी लगातार मौजूदगी को देखते हुए उसे पकड़ना वन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित कुमकी हाथियों की मदद लेने का निर्णय लिया गया है।E-5 को पकड़ने के लिए बांधवगढ़ से दो कुमकी हाथियों को मौके पर लाया गया है। कुमकी हाथी विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं और वन विभाग जंगली हाथियों को नियंत्रित करने तथा रेस्क्यू अभियानों में इनकी मदद लेता है। इन प्रशिक्षित हाथियों की मौजूदगी से वन विभाग की टीम को E-5 के करीब पहुंचने और उसे नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। ऑपरेशन को अनुभवी वनकर्मियों और हाथी प्रशिक्षकों की निगरानी में आगे बढ़ाया जा रहा है।वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती E-5 को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तरीके से पकड़ना है। जंगली हाथी के व्यवहार का अनुमान लगाना आसान नहीं होता। ऐसे में ऑपरेशन के दौरान बेहद सावधानी बरती जा रही है। वन विभाग की टीम हाथी की लोकेशन, गतिविधियों और व्यवहार पर लगातार नजर रख रही है। उपयुक्त परिस्थिति बनने के बाद कुमकी हाथियों की मदद से E-5 को नियंत्रित करने की कार्रवाई की जाएगी।E-5 को पकड़ने के अभियान को देखते हुए वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। टीम लगातार गश्त कर रही है और ऑपरेशन के दौरान आसपास के लोगों को भी सतर्क रहने और हाथी के करीब नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। वन विभाग का प्रयास है कि E-5 को किसी तरह की चोट पहुंचाए बिना सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जाए। साथ ही अभियान के दौरान ग्रामीणों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है।E-5 को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित कुमकी हाथियों के पहुंचने के बाद वन विभाग के अभियान को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। प्रशिक्षित हाथियों की मदद से अब E-5 को नियंत्रित करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और E-5 को सुरक्षित पकड़ने के लिए तय रणनीति के अनुसार कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन के आगे बढ़ने पर सभी की नजर बनी हुई है।