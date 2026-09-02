इंदौर: सड़क चौड़ीकरण के लिए कई दुकानें और मकान जमींदोज, भीड़ के सामने निगम ने की सख्त कार्रवाई

1 of 2 भारी पुलिस बल के बीच चला जेसीबी का पंजा। फोटो- जयेश मालवीय। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

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इंदौर शहर के विकास और यातायात सुधार के लिए इंदौर नगर निगम की ओर से बुधवार के दिन बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शहर के दो अलग-अलग क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण के काम में आ रही रुकावटों को हटाने के लिए नगर निगम के रिमूवल अमले ने अपनी टीमें भेजीं। इस दौरान एक तरफ मूसाखेड़ी क्षेत्र में दुकानें हटाई गईं, तो दूसरी तरफ बाणगंगा में रिहायशी मकानों के आगे निर्मित अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया।

2 of 2 देखते ही देखते ढहा दिए गए बड़े निर्माण। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर