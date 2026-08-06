Digestion Yoga: त्योहारों, शादी-पार्टी, वीकेंड डिनर या किसी खास मौके पर अक्सर लोग जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। इसका परिणाम पेट भारी होना, गैस, अपच, ब्लोटिंग, आलस और बेचैनी के रूप में सामने आता है। कई लोग राहत पाने के लिए तुरंत दवाइयों का सहारा लेते हैं, जबकि कुछ आसान योगासन भी पाचन तंत्र को सक्रिय रखने में मदद कर सकते हैं।

योग केवल शरीर को लचीला बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाने, तनाव कम करने और पेट की मांसपेशियों को आराम देने में भी सहायक माना जाता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि भारी भोजन के तुरंत बाद सभी योगासन नहीं करने चाहिए। भोजन के तुरंत बाद केवल वज्रासन अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है, जबकि अन्य आसनों का अभ्यास तब करना बेहतर होता है जब भोजन को पचने के लिए पर्याप्त समय यानी लगभग 2-3 घंटे मिल चुका हो।

यदि अधिक खाने के बाद सही समय पर उचित योगाभ्यास किया जाए और साथ में पर्याप्त पानी, हल्की वॉक तथा संतुलित भोजन की आदत अपनाई जाए, तो पाचन संबंधी परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 प्रभावी योगासन जो पेट को हल्का महसूस कराने और पाचन बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं।