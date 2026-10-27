Walk Alternative Indoor Exercise: सर्दियों की शुरुआत होते ही कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है। दिल्ली-NCR समेत कई इलाकों में खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के कारण सुबह की सैर, जॉगिंग और आउटडोर वर्कआउट करना सेहत के लिए जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में फिटनेस को बनाए रखना भी जरूरी है और प्रदूषित हवा के संपर्क से बचना भी। सवाल यह है कि अगर AQI खराब हो, तो मॉर्निंग वॉक की जगह कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती हैं?

दरअसल, प्रदूषित हवा में एक्सरसाइज करने के दौरान सांस लेने की गति बढ़ सकती है, जिससे शरीर में अधिक प्रदूषक कण पहुंचने की आशंका रहती है। इससे खांसी, गले में जलन, सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और अस्थमा या हृदय रोग से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।



अच्छी बात यह है कि फिट रहने के लिए हर दिन पार्क में जाकर वॉक करना जरूरी नहीं है। आप घर के अंदर हल्की एक्सरसाइज, योग, स्ट्रेचिंग और नियंत्रित शारीरिक गतिविधियों की मदद से अपनी फिटनेस रूटीन जारी रख सकते हैं। हालांकि, व्यायाम करने से पहले घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं खराब AQI में वॉक के बजाय कौन सी एक्सरसाइज बेहतर विकल्प हो सकती हैं।