Navratri Fasting Yoga Tips: नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग नौ दिनों तक व्रत रखते हैं। इस दौरान खान-पान में बदलाव होने के साथ रोजमर्रा की दिनचर्या भी कुछ हद तक बदल जाती है। ऐसे में एक सवाल अक्सर सामने आता है कि क्या नवरात्रि के नौ दिनों के व्रत में योग करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब हर व्यक्ति की सेहत, व्रत के तरीके और शरीर की क्षमता पर निर्भर करता है।





अगर कोई व्यक्ति फल, दूध, दही, सूखे मेवे और पर्याप्त पानी लेकर संतुलित तरीके से व्रत कर रहा है और उसे कमजोरी महसूस नहीं हो रही, तो हल्का योग और स्ट्रेचिंग किया जा सकता है। लेकिन व्रत के दौरान बहुत कम खाना, पानी की कमी या लंबे समय तक कठिन व्यायाम करने से थकान और चक्कर जैसी परेशानी हो सकती है।



इसलिए नवरात्रि में योग करते समय शरीर के संकेतों को समझना सबसे जरूरी है। इस दौरान कठिन योगासन या बहुत लंबे समय तक अभ्यास करने के बजाय हल्के आसन, प्राणायाम और ध्यान को प्राथमिकता दी जा सकती है। अगर कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द या असहजता महसूस हो, तो योग रोककर आराम करना बेहतर है।



क्या व्रत में योग किया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति फल, दूध, दही, सूखे मेवे और पर्याप्त पानी लेकर संतुलित तरीके से व्रत कर रहा है और उसे कमजोरी महसूस नहीं हो रही, तो हल्का योग और स्ट्रेचिंग किया जा सकता है। लेकिन व्रत के दौरान बहुत कम खाना, पानी की कमी या लंबे समय तक कठिन व्यायाम करने से थकान और चक्कर जैसी परेशानी हो सकती है।इसलिए नवरात्रि में योग करते समय शरीर के संकेतों को समझना सबसे जरूरी है। इस दौरान कठिन योगासन या बहुत लंबे समय तक अभ्यास करने के बजाय हल्के आसन, प्राणायाम और ध्यान को प्राथमिकता दी जा सकती है। अगर कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द या असहजता महसूस हो, तो योग रोककर आराम करना बेहतर है। हां, स्वस्थ व्यक्ति व्रत के दौरान हल्का योग कर सकता है। लेकिन सामान्य दिनों की तुलना में अभ्यास की तीव्रता कम रखना बेहतर है। व्रत के कारण शरीर को मिलने वाली ऊर्जा कम हो सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले अभ्यास से बचना समझदारी है।