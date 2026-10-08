Yoga For Women: आज की व्यस्त लाइफस्टाइल में महिलाओं के लिए अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए अलग से समय निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है। घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच लंबी एक्सरसाइज या जिम के लिए समय निकालना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में दिन के सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालकर आसान योगासन और सांस से जुड़े अभ्यास किए जा सकते हैं।





योग शरीर को सक्रिय रखने के साथ रिलैक्स महसूस करने में भी मदद कर सकता है। सुबह उठने के बाद या दिन में सुविधानुसार कुछ मिनट योग करने से शरीर को हल्का स्ट्रेच और मूवमेंट मिलता है। खास बात यह है कि शुरुआती स्तर के कई आसान अभ्यास घर पर बिना किसी खास उपकरण के किए जा सकते हैं।



हालांकि, योग करते समय शरीर की क्षमता और सही तकनीक का ध्यान रखना जरूरी है। किसी आसन में दर्द, चक्कर या असहजता महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। गर्भावस्था, हाल की सर्जरी, चोट या किसी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में योग रूटीन शुरू करने से पहले डॉक्टर या योग्य योग प्रशिक्षक की सलाह लेना बेहतर है। योग शरीर को सक्रिय रखने के साथ रिलैक्स महसूस करने में भी मदद कर सकता है। सुबह उठने के बाद या दिन में सुविधानुसार कुछ मिनट योग करने से शरीर को हल्का स्ट्रेच और मूवमेंट मिलता है। खास बात यह है कि शुरुआती स्तर के कई आसान अभ्यास घर पर बिना किसी खास उपकरण के किए जा सकते हैं।हालांकि, योग करते समय शरीर की क्षमता और सही तकनीक का ध्यान रखना जरूरी है। किसी आसन में दर्द, चक्कर या असहजता महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। गर्भावस्था, हाल की सर्जरी, चोट या किसी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में योग रूटीन शुरू करने से पहले डॉक्टर या योग्य योग प्रशिक्षक की सलाह लेना बेहतर है।