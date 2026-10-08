फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Yoga and Health ›   10-Minute Yoga Routine for Women You Can Easily Do at Home

योग टिप्स: महिलाओं के लिए 10 मिनट का योग रूटीन, घर पर आसानी से करें

Fri, 09 Oct 2026 07:00 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 09 Oct 2026 07:00 AM IST
सार

10 Minute Yoga Routine For Women: योग शरीर को सक्रिय रखने के साथ रिलैक्स महसूस करने में भी मदद कर सकता है। सुबह उठने के बाद या दिन में सुविधानुसार कुछ मिनट योग करने से शरीर को हल्का स्ट्रेच और मूवमेंट मिलता है। खास बात यह है कि शुरुआती स्तर के कई आसान अभ्यास घर पर बिना किसी खास उपकरण के किए जा सकते हैं।

विज्ञापन
10-Minute Yoga Routine for Women You Can Easily Do at Home
महिलाओं के लिए योग - फोटो : AI

Yoga For Women: आज की व्यस्त लाइफस्टाइल में महिलाओं के लिए अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए अलग से समय निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है। घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच लंबी एक्सरसाइज या जिम के लिए समय निकालना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में दिन के सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालकर आसान योगासन और सांस से जुड़े अभ्यास किए जा सकते हैं।



योग शरीर को सक्रिय रखने के साथ रिलैक्स महसूस करने में भी मदद कर सकता है। सुबह उठने के बाद या दिन में सुविधानुसार कुछ मिनट योग करने से शरीर को हल्का स्ट्रेच और मूवमेंट मिलता है। खास बात यह है कि शुरुआती स्तर के कई आसान अभ्यास घर पर बिना किसी खास उपकरण के किए जा सकते हैं।

हालांकि, योग करते समय शरीर की क्षमता और सही तकनीक का ध्यान रखना जरूरी है। किसी आसन में दर्द, चक्कर या असहजता महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। गर्भावस्था, हाल की सर्जरी, चोट या किसी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में योग रूटीन शुरू करने से पहले डॉक्टर या योग्य योग प्रशिक्षक की सलाह लेना बेहतर है।
Trending Videos
10-Minute Yoga Routine for Women You Can Easily Do at Home
प्राणायाम - फोटो : ai

गहरी सांस के साथ शुरुआत- 1 मिनट

आरामदायक स्थिति में बैठें या खड़े हों। रीढ़ को सहज रूप से सीधा रखें और धीरे-धीरे सांस अंदर लें। फिर आराम से सांस छोड़ें। इस दौरान कंधों और चेहरे को ढीला रखें।
10-Minute Yoga Routine for Women You Can Easily Do at Home
गर्दन की स्ट्रेचिंग - फोटो : AI

नेक और शोल्डर स्ट्रेच- 1 मिनट

 

 

गर्दन को बहुत धीरे दाएं और बाएं झुकाएं। इसके बाद कंधों को हल्के से आगे और पीछे घुमाएं। किसी भी तरह का जोर न लगाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
10-Minute Yoga Routine for Women You Can Easily Do at Home
मार्जरी आसन - फोटो : Istock

मार्जरी आसन और बिटिलासन- 2 मिनट

मैट पर हाथ और घुटनों के बल आएं। सांस लेते हुए छाती को हल्का आगे उठाएं और सांस छोड़ते हुए पीठ को गोल करें। मूवमेंट को धीरे-धीरे करें और सांस के साथ तालमेल रखें।
विज्ञापन
10-Minute Yoga Routine for Women You Can Easily Do at Home
balasana - फोटो : pexel

बालासन- 1 मिनट

घुटनों के बल बैठकर शरीर को आगे की ओर झुकाएं और माथे को मैट की तरफ ले जाएं। हाथों को आगे या शरीर के पास आराम से रखें। यह एक रिलैक्सिंग पोजीशन हो सकती है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed