Yoga Tips: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, देर रात तक मोबाइल चलाना, नींद की कमी और लंबे समय तक बैठे रहने की आदत के कारण कई लोग दिनभर थकान और सुस्ती महसूस करते हैं। सुबह उठने के बाद भी शरीर में ताजगी महसूस नहीं होती और काम करने का मन नहीं करता। ऐसे में नियमित योग अभ्यास आपकी दिनचर्या को अधिक सक्रिय और संतुलित बनाने में मदद कर सकता है।



इसके लिए आपको घंटों अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट निकालकर कुछ आसान योगासन किए जा सकते हैं, जो शरीर को गतिशील बनाने, सांस पर ध्यान केंद्रित करने और मानसिक तनाव कम करने में सहायक हो सकते हैं।