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योग टिप्स: सुबह उठते ही महसूस होती है थकान? आज से शुरू करें

Mon, 12 Oct 2026 10:29 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 12 Oct 2026 10:29 AM IST
सार

10 Minute Yoga Routine: रोजाना 10 मिनट का आसान योग रूटीन आपको अधिक सक्रिय दिनचर्या अपनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, अगर थकान लगातार बनी रहती है या कमजोरी असामान्य रूप से बढ़ रही है, तो इसके कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर से सलाह लें।

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Feeling Tired All Day? Try This 10-Minute Yoga Routine for an Instant Energy Boost
Yoga Tips - फोटो : AI

Yoga Tips: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, देर रात तक मोबाइल चलाना, नींद की कमी और लंबे समय तक बैठे रहने की आदत के कारण कई लोग दिनभर थकान और सुस्ती महसूस करते हैं। सुबह उठने के बाद भी शरीर में ताजगी महसूस नहीं होती और काम करने का मन नहीं करता। ऐसे में नियमित योग अभ्यास आपकी दिनचर्या को अधिक सक्रिय और संतुलित बनाने में मदद कर सकता है।

इसके लिए आपको घंटों अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट निकालकर कुछ आसान योगासन किए जा सकते हैं, जो शरीर को गतिशील बनाने, सांस पर ध्यान केंद्रित करने और मानसिक तनाव कम करने में सहायक हो सकते हैं।
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Feeling Tired All Day? Try This 10-Minute Yoga Routine for an Instant Energy Boost
ताड़ासन - फोटो : Amar ujala

10 मिनट का एनर्जी बूस्टिंग योग रूटीन

ताड़ासन से करें शुरुआत

 

 

सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं। शरीर को हल्का खींचते हुए गहरी सांस लें। कुछ सेकंड इस स्थिति में रहें और सामान्य अवस्था में लौट आएं। यह आसन शरीर के संतुलन और पोस्चर पर काम करने में मदद करता है। इसे लगभग एक मिनट करें।

Feeling Tired All Day? Try This 10-Minute Yoga Routine for an Instant Energy Boost
मार्जरी आसन - फोटो : Istock

मार्जरी आसन से शरीर को दें लचीलापन

 

हाथों और घुटनों के बल आ जाएं। सांस लेते हुए पीठ को हल्का नीचे करें और सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर गोल करें। इस अभ्यास को धीरे-धीरे दोहराएं। इससे रीढ़ की गतिशीलता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसे दो मिनट तक करें।
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Feeling Tired All Day? Try This 10-Minute Yoga Routine for an Instant Energy Boost
अधोमुख श्वानासन - फोटो : Amar Ujala

अधोमुख श्वानासन का करें अभ्यास

 

हथेलियों और पैरों के सहारे शरीर को उल्टे V आकार में लाएं। घुटनों को जरूरत के अनुसार मोड़ सकते हैं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें और कुछ सेकंड बाद आराम करें। यह आसन शरीर को स्ट्रेच करने में सहायक हो सकता है। इसे लगभग एक मिनट करें।
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Feeling Tired All Day? Try This 10-Minute Yoga Routine for an Instant Energy Boost
माइग्रेन के लिए योग - फोटो : AI

बालासन से पाएं आराम

 

घुटनों के बल बैठकर शरीर को आगे झुकाएं और माथे को जमीन या तकिए पर टिकाएं। हाथों को आगे फैलाएं और आराम से सांस लें। यह मुद्रा शरीर को आराम देने और तनाव कम करने में मदद कर सकती है। इसे दो मिनट तक करें।
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