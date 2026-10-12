Yoga Tips: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, देर रात तक मोबाइल चलाना, नींद की कमी और लंबे समय तक बैठे रहने की आदत के कारण कई लोग दिनभर थकान और सुस्ती महसूस करते हैं। सुबह उठने के बाद भी शरीर में ताजगी महसूस नहीं होती और काम करने का मन नहीं करता। ऐसे में नियमित योग अभ्यास आपकी दिनचर्या को अधिक सक्रिय और संतुलित बनाने में मदद कर सकता है।
इसके लिए आपको घंटों अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट निकालकर कुछ आसान योगासन किए जा सकते हैं, जो शरीर को गतिशील बनाने, सांस पर ध्यान केंद्रित करने और मानसिक तनाव कम करने में सहायक हो सकते हैं।
योग टिप्स: सुबह उठते ही महसूस होती है थकान? आज से शुरू करें
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 12 Oct 2026 10:29 AM IST
सार
10 Minute Yoga Routine: रोजाना 10 मिनट का आसान योग रूटीन आपको अधिक सक्रिय दिनचर्या अपनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, अगर थकान लगातार बनी रहती है या कमजोरी असामान्य रूप से बढ़ रही है, तो इसके कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर से सलाह लें।
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