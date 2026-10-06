Yoga For Shoulder Pain : लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने घंटों बैठना, लगातार मोबाइल चलाना और खराब पोस्चर कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसका असर अक्सर गर्दन और कंधों पर महसूस होता है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने के बाद गर्दन भारी लगना, कंधों में खिंचाव या ऊपरी पीठ में जकड़न जैसी समस्या परेशान कर सकती है। ऐसे में दिनचर्या में हल्की स्ट्रेचिंग और योग को शामिल करना शरीर को रिलैक्स करने में मदद कर सकता है।





योग के कुछ सरल आसन गर्दन, कंधों और ऊपरी पीठ के आसपास की मांसपेशियों को हल्का स्ट्रेच देने में मदद कर सकते हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई अभ्यास घर या ऑफिस में थोड़ी-सी जगह पर किए जा सकते हैं।



हालांकि योग करते समय शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर किसी आसन के दौरान दर्द बढ़े, चक्कर आए या असहजता महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। तेज या लगातार गर्दन दर्द, चोट, हाथ में सुन्नपन या कमजोरी या अन्य गंभीर लक्षण होने पर डॉक्टर या योग्य फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेना बेहतर है।