फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Yoga and Health ›   Neck and Shoulder Stiffness? Try These 5 Easy Yoga Poses for Relief

योग टिप्स: गर्दन और कंधों की जकड़न से परेशान? रोज करें ये 5 आसान योगासन

Wed, 07 Oct 2026 09:35 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 07 Oct 2026 09:35 AM IST
सार

yoga for neck stiffness: योग के कुछ सरल आसन गर्दन, कंधों और ऊपरी पीठ के आसपास की मांसपेशियों को हल्का स्ट्रेच देने में मदद कर सकते हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई अभ्यास घर या ऑफिस में थोड़ी-सी जगह पर किए जा सकते हैं।
 

विज्ञापन
Neck and Shoulder Stiffness? Try These 5 Easy Yoga Poses for Relief
गर्दन और कंधे की जकड़न के लिए योग - फोटो : AI

Yoga For Shoulder Pain : लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने घंटों बैठना, लगातार मोबाइल चलाना और खराब पोस्चर कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसका असर अक्सर गर्दन और कंधों पर महसूस होता है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने के बाद गर्दन भारी लगना, कंधों में खिंचाव या ऊपरी पीठ में जकड़न जैसी समस्या परेशान कर सकती है। ऐसे में दिनचर्या में हल्की स्ट्रेचिंग और योग को शामिल करना शरीर को रिलैक्स करने में मदद कर सकता है।



योग के कुछ सरल आसन गर्दन, कंधों और ऊपरी पीठ के आसपास की मांसपेशियों को हल्का स्ट्रेच देने में मदद कर सकते हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई अभ्यास घर या ऑफिस में थोड़ी-सी जगह पर किए जा सकते हैं।

हालांकि योग करते समय शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर किसी आसन के दौरान दर्द बढ़े, चक्कर आए या असहजता महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। तेज या लगातार गर्दन दर्द, चोट, हाथ में सुन्नपन या कमजोरी या अन्य गंभीर लक्षण होने पर डॉक्टर या योग्य फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेना बेहतर है।
Trending Videos
Neck and Shoulder Stiffness? Try These 5 Easy Yoga Poses for Relief
गर्दन की स्ट्रेचिंग - फोटो : AI

गर्दन का स्ट्रेच करें

आराम से बैठ जाएं और रीढ़ को सीधा रखें। धीरे-धीरे सिर को दाईं ओर झुकाएं और कुछ सेकंड आरामदायक स्थिति में रुकें। फिर दूसरी तरफ यही प्रक्रिया दोहराएं। इसके बाद ठुड्डी को हल्के से छाती की ओर लाएं। किसी भी दिशा में गर्दन को जोर से न खींचें और गोल-गोल घुमाने से बचें, खासकर अगर उससे असहजता होती हो।

फायदा: गर्दन के आसपास हल्की जकड़न में आरामदायक मूवमेंट देने में मदद कर सकता है।
Neck and Shoulder Stiffness? Try These 5 Easy Yoga Poses for Relief
कंधे का दर्द (मार्जरीआसन) - फोटो : Adobe Stock

मार्जरी आसन-बितिलासन

इसे आमतौर पर कैट-काऊ पोज भी कहा जाता है। चारों हाथ-पैर के बल आएं। सांस लेते हुए रीढ़ को धीरे से ऊपर-नीचे सक्रियता दें और सांस छोड़ते हुए दूसरी दिशा में जाएं। यह अभ्यास गर्दन, कंधों और रीढ़ को मूवमेंट देता है।

ध्यान रखें: गर्दन को पीछे की ओर जरूरत से ज्यादा न मोडें। धीरे-धीरे शरीर को आगे की ओर झुकाएं और माथे को जमीन या किसी आरामदायक सपोर्ट पर रखें। हाथ आगे की ओर फैलाएं।  
विज्ञापन
विज्ञापन
Neck and Shoulder Stiffness? Try These 5 Easy Yoga Poses for Relief
बालासन - फोटो : istock

बालासन

घुटनों के बल बैठकर धीरे-धीरे शरीर को आगे की ओर झुकाएं और माथे को जमीन या किसी आरामदायक सपोर्ट पर रखें। हाथ आगे की ओर फैला सकते हैं या शरीर के पास रख सकते हैं। कुछ सहज सांसों तक इसी स्थिति में रहें।

फायदा: यह आरामदायक मुद्रा शरीर को रिलैक्स करने और ऊपरी शरीर में हल्का स्ट्रेच महसूस करने में मदद कर सकती है।
विज्ञापन
Neck and Shoulder Stiffness? Try These 5 Easy Yoga Poses for Relief
कंधे का दर्द (गरुड़ासन) - फोटो : Adobe Stock

गरुड़ासन आर्म स्ट्रेच

गरुड़ासन में पैरों की पूरी मुद्रा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाथों की स्थिति को अपनाकर कंधों और ऊपरी पीठ को स्ट्रेच किया जा सकता है।

दोनों हाथ सामने लाएं, एक हाथ को दूसरे के ऊपर क्रॉस करें और संभव हो तो हथेलियों को करीब लाएं। कंधों को ऊपर उठाने के बजाय उन्हें आराम की स्थिति में रखें। कुछ सेकंड रुकने के बाद हाथ बदलकर दूसरी तरफ करें।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed