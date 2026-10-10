Yoga During Navratri 2026: नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोगों के लिए खानपान के साथ शारीरिक सक्रियता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। व्रत में आलू, साबूदाना, कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन खूब खाए जाते हैं। वहीं, घी और फलाहारी तेल का अधिक इस्तेमाल भोजन की कैलोरी बढ़ा सकता है।





ऐसे में सवाल उठता है कि व्रत के दौरान पसंदीदा चीजें खाने के साथ वजन को संतुलित कैसे रखा जाए? इसका जवाब संतुलित खानपान, सही मात्रा में भोजन और नियमित योगाभ्यास में छिपा है। हालांकि, केवल योग करने से यह गारंटी नहीं मिलती कि घी-आलू खाने के बावजूद वजन नहीं बढ़ेगा।



वजन पर कुल कैलोरी, भोजन की मात्रा, नींद और रोजाना की शारीरिक गतिविधि का भी असर पड़ता है। कुछ आसान योगासन शरीर को सक्रिय रखने, लचीलेपन और संतुलन में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत के दौरान कौन-से योगासन किए जा सकते हैं और खानपान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।