विश्व दृष्टि दिवस की थीम 2023:



विश्व दृष्टि दिवस की हर साल एक खास थीम होती है। इस वर्ष दृष्टि दिवस 2023 की थीम 'Living with an RMD at all stages of life' है। आरएमडी का अर्थ रेटिकुलर मैक्युलर डीजेनेरेशन से है।