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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Relationship ›   Diwali Gift Ideas for Employees: 10 Budget-Friendly Gifts to Make Your Staff Feel Special

दिवाली गिफ्ट आइडियाज: दिवाली पर कर्मचारियों को तोहफे में दे सकते हैं ये बजट फ्रेंडली चीजें

Fri, 30 Oct 2026 10:00 AM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Fri, 30 Oct 2026 10:00 AM IST
सार

Diwali Gift Ideas for Employees: दिवाली पर कर्मचारियों को खुश करने के लिए महंगे तोहफे देना जरूरी नहीं है। कम बजट में भी आप अपने कर्मचारियों को ऐसे उपयोगी और खूबसूरत गिफ्ट दे सकते हैं, जो उनके चेहरे पर मुस्कान ला दें। 

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Diwali Gift Ideas for Employees: 10 Budget-Friendly Gifts to Make Your Staff Feel Special
दिवाली गिफ्ट आइडियाज - फोटो : AI
Diwali Gift Ideas for Employees: दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और अपनों के साथ खुशियां बांटने का प्रतीक है। इस खास मौके पर कंपनियां और ऑफिस अपने कर्मचारियों को गिफ्ट देकर उनके काम और मेहनत की सराहना करते हैं। दिवाली पर कर्मचारियों को तोहफा देना न सिर्फ उन्हें खुश करने का एक तरीका है, बल्कि इससे ऑफिस में अपनापन और बेहतर संबंध भी बनते हैं। हालांकि, हर कंपनी के लिए सभी कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट देना आसान नहीं होता। ऐसे में बजट फ्रेंडली और उपयोगी तोहफे एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। 


अगर आप भी इस दिवाली अपने कर्मचारियों को कुछ खास देना चाहते हैं और बजट का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस लेख में जानें दिवाली पर कर्मचारियों को देने के लिए 10 ऐसे बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज, जो कम कीमत में भी खास एहसास कराएंगे और आपके कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

 
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Diwali Gift Ideas for Employees: 10 Budget-Friendly Gifts to Make Your Staff Feel Special
दिवाली गिफ्ट आइडियाज - फोटो : AI
दिवाली पर कर्मचारियों को दे सकते हैं ये 10 बजट फ्रेंडली गिफ्ट

  1. मिठाई का खूबसूरत बॉक्स

दिवाली पर मिठाई देने की परंपरा काफी पुरानी है। आप अपने कर्मचारियों को लड्डू, काजू कतली, बर्फी या ड्राई फ्रूट मिठाई का छोटा और खूबसूरत बॉक्स गिफ्ट कर सकते हैं। यह कम बजट में अच्छा विकल्प है।

 2. ड्राई फ्रूट्स का पैक

बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट से भरा छोटा पैक कर्मचारियों के लिए उपयोगी और हेल्दी गिफ्ट हो सकता है। इसे आकर्षक पैकेजिंग में देकर खास बनाया जा सकता है।

 
Diwali Gift Ideas for Employees: 10 Budget-Friendly Gifts to Make Your Staff Feel Special
दिवाली गिफ्ट आइडियाज - फोटो : AI
  3. खूबसूरत दीये और कैंडल

दिवाली रोशनी का त्योहार है, इसलिए सजावटी दीये और खुशबूदार कैंडल गिफ्ट करने का अच्छा विकल्प हैं। ये बजट में भी आसानी से मिल जाते हैं।

  4. पर्सनलाइज्ड कॉफी मग

कर्मचारियों को उनके नाम या कंपनी के लोगो वाला कॉफी मग दिया जा सकता है। यह रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाला उपयोगी गिफ्ट है।

 
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Diwali Gift Ideas for Employees: 10 Budget-Friendly Gifts to Make Your Staff Feel Special
दिवाली गिफ्ट आइडियाज - फोटो : AI
 5. इनडोर प्लांट

छोटे पौधे जैसे मनी प्लांट, सक्युलेंट और लकी बैम्बू कर्मचारियों को गिफ्ट किए जा सकते हैं। ये डेस्क और घर की खूबसूरती बढ़ाने में मदद करते हैं।

  6. डायरी और पेन सेट

डायरी और पेन का सेट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। आप इसे कंपनी के नाम या कर्मचारी के नाम के साथ पर्सनलाइज भी करवा सकते हैं।

 
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दिवाली गिफ्ट आइडियाज - फोटो : AI
  7. चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स

अगर आप पारंपरिक मिठाई से कुछ अलग देना चाहते हैं, तो चॉकलेट बॉक्स अच्छा विकल्प है। अलग-अलग फ्लेवर वाली चॉकलेट का छोटा पैक कर्मचारियों को पसंद आ सकता है।

 8. डेकोरेटिव पूजा थाली

दिवाली पर पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में कर्मचारियों को छोटी और खूबसूरत पूजा थाली गिफ्ट की जा सकती है। यह त्योहार के हिसाब से एक अच्छा तोहफा है।
 
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