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PM Kisan 24th Installment: खुशखबरी! आज जारी होगी 24वीं किस्त, जानें आपके खाते में आएंगे 2000 रुपये या नहीं

Fri, 30 Oct 2026 05:53 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 30 Oct 2026 05:53 AM IST
सार

  • PM Kisan 24th Installment: पीएम किसान योजना से अगर आप बतौर लाभार्थी जुड़े हैं, तो आपको आज 24वीं किस्त का लाभ मिलेगा
  • पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों पात्र किसानों के बैंक खाते में आज सुबह 10 बजे के बाद 2-2 हजार रुपये आएंगे

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PM Kisan 24th Installment Release date time and eligibility kise milegi 24 kist
पीएम किसान योजना की आज 24वीं किस्त कितने बजे जारी होगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan 24th Installment: आज यानी 30 अक्तूबर 2026 का दिन देश के किसानों के लिए बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि आज पात्र किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जो आनी है।



ये भी पढ़ें:- PM Kisan Nidhi Yojana Live: आज किसानों के लिए बड़ा दिन! पीएम मोदी जारी करेंगे 24वीं किस्त, हर एक अपडेट जानें

इस योजना के तहत किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं और आज 24वीं किस्त में भी पात्र किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपये आएंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर किन किसानों को 24वीं किस्त का लाभ मिलेगा और किन्हें नहीं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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PM Kisan 24th Installment Release date time and eligibility kise milegi 24 kist
पीएम किसान योजना की आज 24वीं किस्त कितने बजे जारी होगी? - फोटो : AdobeStock

आज कितने बजे जारी होगी 24वीं किस्त?

  • पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त आज जारी होगी
  • 24वीं किस्त को बाकी किस्तों की तरह ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे
  • आज सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरु होना है
PM Kisan 24th Installment Release date time and eligibility kise milegi 24 kist
पीएम किसान योजना की आज 24वीं किस्त कितने बजे जारी होगी? - फोटो : Amar Ujala
  • पीएम किसान योजना का कार्यक्रम गुजरात के बनासकांठा से आयोजित होगा
  • इसके बाद यहीं से ही पीएम मोदी 24वीं किस्त जारी करेंगे
  • डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपये हस्तांतरित होंगे
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पीएम किसान योजना की आज 24वीं किस्त कितने बजे जारी होगी? - फोटो : pmkisan.gov.in

24वीं किस्त किन किसानों को मिलेगी और किन्हें नहीं?

  • पीएम किसान योजना की किस्त का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलता है, जो योजना के लिए पात्र होते हैं
  • साथ ही आपको बतौर लाभार्थी योजना के तहत आने वाले काम भी करवाने जरूरी होते हैं
  • इसमें पहला काम होता है ई-केवाईसी का जो योजना से जुड़े किसानों के लिए करवाना बेहद जरूरी है
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पीएम किसान योजना की आज 24वीं किस्त कितने बजे जारी होगी? - फोटो : Adobe Stock
  • इसी तरह भू-सत्यापन का काम भी जरूरी है
  • साथ ही आधार लिंकिंग का काम भी जरूरी है
  • अगर आप ये काम करवा लेते हैं, तो आपको किस्त का लाभ मिल सकता है और इन कामों को न करवाने पर आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
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