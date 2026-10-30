PM Kisan 24th Installment: खुशखबरी! आज जारी होगी 24वीं किस्त, जानें आपके खाते में आएंगे 2000 रुपये या नहीं

इसी तरह भू-सत्यापन का काम भी जरूरी है साथ ही आधार लिंकिंग का काम भी जरूरी है अगर आप ये काम करवा लेते हैं, तो आपको किस्त का लाभ मिल सकता है और इन कामों को न करवाने पर आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं