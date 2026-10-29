पीएम किसान योजना: आज किन किसानों को नहीं मिलेगी 24वीं किस्त? यहां चेक करें आप तो नहीं लिस्ट में

PM Kisan Yojana 24th Installment: आज यानी 30 अक्तूबर 2026 का दिन देश के उन किसानों के लिए बेहद खास होने वाला है, जो किसान बतौर लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं।
दरअसल, आज पीएम किसान योजना से जुड़े पात्र किसानों को 24वीं किस्त का लाभ मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं आज किन किसानों को 24वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा यानी कौन से वे किसान हो सकते हैं जो किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे नहीं मिलेगी?
- फोटो : Amar Ujala AI
कहां से और कितने बजे जारी होगी 24वीं किस्त?
- पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त 30 अक्तूबर 2026 को जारी होगी
- किस्त के लिए कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होना है और इसके बाद किस्त जारी होगी
- पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात बनासकांठा से 24वीं किस्त जारी करेंगे
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे नहीं मिलेगी?
- फोटो : Adobe Stock
किन किसानों को मिलेगी 24वीं किस्त?
- पीएम किसान योजना की किस्त का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलता है, जो योजना के लिए पात्र होते हैं
- साथ ही इन किसानों को योजना के तहत आने वाले काम भी करवाने जरूरी होते हैं
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- इसमें पहला काम होता है ई-केवाईसी का जो योजना से जुड़े किसानों के लिए करवाना बेहद जरूरी है
- इसी तरह भू-सत्यापन का काम भी जरूरी है और साथ ही आधार लिंकिंग का काम भी जरूरी है
- अगर आप ये काम करवा लेते हैं, तो आपको किस्त का लाभ मिल सकता है
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किन किसानों की अटक सकती है 24वीं किस्त?
- इसमें सबसे पहले वे किसान हैं, जो अपात्र होने के बाद भी गलत तरीके से योजना से जुड़े हैं
- ऐसे किसानों की विभाग द्वारा समय-समय पर पहचान की जाती है और फिर उनके नाम योजना से काटकर उन्हें किस्त से वंचित रखा जाता है
- इसके अलावा अगर आपने योजना के तहत आने वाले जरूरी काम जैसे- ई-केवाईसी, भू-सत्यापन और आधार लिंकिंग का काम नहीं करवाया है, तो भी आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं