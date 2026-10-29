पीएम किसान योजना: आज किन किसानों को नहीं मिलेगी 24वीं किस्त? यहां चेक करें आप तो नहीं लिस्ट में

PM Kisan Yojana 24th Installment: आज यानी 30 अक्तूबर 2026 का दिन देश के उन किसानों के लिए बेहद खास होने वाला है, जो किसान बतौर लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं।





दरअसल, आज पीएम किसान योजना से जुड़े पात्र किसानों को 24वीं किस्त का लाभ मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं आज किन किसानों को 24वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा यानी कौन से वे किसान हो सकते हैं जो किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...