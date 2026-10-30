करवा चौथ 2026: निर्जला व्रत के अगले दिन क्या खाएं? कमजोरी और थकान दूर करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

1 of 4 निर्जला व्रत के अगले दिन क्या खाएं? - फोटो : AI







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What to Do If You Feel Weakness After Breaking the Fast: कल देशभर में करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखा। पूरे दिन बिना खाना-पानी के रहने के बाद महिलाओं ने चांद देखने और पूजा करने के बाद अपना व्रत खोला। हालांकि, कई महिलाओं को व्रत खोलने के अगले दिन भी कमजोरी, थकान, सिरदर्द और चक्कर आने जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं।



अगर आपने भी करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा था और आज भी शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। लंबे समय तक भूखे-प्यासे रहने से शरीर में पानी और ऊर्जा की कमी हो सकती है। ऐसे में खानपान का खास ध्यान रखना जरूरी है। इस लेख में जानें व्रत के अगले दिन कमजोरी दूर करने के लिए क्या खाएं, कौन-से पेय पदार्थ पिएं और किन बातों का ध्यान रखें।

कल देशभर में करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखा। पूरे दिन बिना खाना-पानी के रहने के बाद महिलाओं ने चांद देखने और पूजा करने के बाद अपना व्रत खोला। हालांकि, कई महिलाओं को व्रत खोलने के अगले दिन भी कमजोरी, थकान, सिरदर्द और चक्कर आने जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं।

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व्रत के अगले दिन भी कमजोरी क्यों महसूस होती है?



करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह सरगी खाने के बाद पूरे दिन निर्जला रहती हैं। कई जगहों पर तो सरगी की परंपरा भी नहीं है। यानी इस दौरान न तो खाना खाती हैं और न ही पानी पीती हैं। लंबे समय तक शरीर को पानी और भोजन नहीं मिलने से डिहाइड्रेशन और थकान हो सकती है।



व्रत खोलने के बाद भी कमजोरी महसूस होने के कई कारण हो सकते हैं। शरीर में पानी की कमी होना।

लंबे समय तक खाली पेट रहना।

पर्याप्त कैलोरी और पोषक तत्व नहीं मिलना।

ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव।

पर्याप्त नींद नहीं लेना।

व्रत खोलने के बाद बहुत ज्यादा तला-भुना या भारी खाना खाना।

करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह सरगी खाने के बाद पूरे दिन निर्जला रहती हैं। कई जगहों पर तो सरगी की परंपरा भी नहीं है। यानी इस दौरान न तो खाना खाती हैं और न ही पानी पीती हैं। लंबे समय तक शरीर को पानी और भोजन नहीं मिलने से डिहाइड्रेशन और थकान हो सकती है।व्रत खोलने के बाद भी कमजोरी महसूस होने के कई कारण हो सकते हैं।

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करवा चौथ के अगले दिन कमजोरी दूर करने के लिए क्या खाएं?



अगर आपको व्रत के अगले दिन भी थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, तो अपनी डाइट में कुछ पौष्टिक चीजें शामिल कर सकती हैं।



1. केला खाएं



केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटैशियम होता है। यह शरीर को ऊर्जा देने और सामान्य मांसपेशियों के कामकाज में मदद करता है। कमजोरी महसूस होने पर आप नाश्ते में केला खा सकती हैं।



2. दही का सेवन करें



दही में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है। इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पोषण मिलता है। आप चाहें तो सादा दही या छाछ पी सकती हैं।



3. खिचड़ी खाएं



व्रत के बाद पेट को आराम देने के लिए हल्की मूंग दाल की खिचड़ी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिलते हैं।



4. मौसमी फल खाएं



संतरा, सेब, पपीता और तरबूज जैसे फलों का सेवन करें। इनमें पानी, विटामिन और दूसरे जरूरी पोषक तत्व होते हैं।



5. ड्राई फ्रूट्स लें



बादाम, अखरोट और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स सीमित मात्रा में खा सकती हैं। इनमें हेल्दी फैट, फाइबर और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं।





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