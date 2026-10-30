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PM Kisan 24th Installment Live: 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में भेजी गई 24वीं किस्त, क्या आपको मिले 2000?
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 30 Oct 2026 12:31 PM IST
खास बातें
pmkisan.gov.in, PM Kisan 24th Installment Released Status Check Live Updates: पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं
यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है
इस किस्त का ला योजना से जुड़े 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को मिला है
पीएम किसान योजना की ये 24वीं किस्त गुजरात के बनासकांठा से जारी की गई है
PM Kisan 24 Kist Kab Aayegi: किसान योजना की बेनेफिशियरी लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
इसके लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
फिर यहां पर Beneficiary List पर क्लिक करना है
इसके बाद अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव चुन लें
अब आप देखेंगे कि पूरे गांव की लिस्ट स्क्रीन पर आ गई है
ऐसे में आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं
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लाइव अपडेट
12:24 PM, 30-Oct-2026
PM Kisan 24 Kist Kab Aayegi: कैसे चेक करें आपको मिली है 24वीं किस्त या नहीं?
- किस्त जारी होने के बाद सरकार और बैंक की तरफ से मैसेज आते हैं जिसे देखकर आप जान सकते हैं कि आपको किस्त का लाभ मिला है
- अगर किसी कारण मैसेज नहीं आया है तो आप यूपीआई, नेट बैंकिग आदि से किस्त के पैसे चेक कर सकते हैं
- अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो नजदीकी एटीएम या बैंक जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको किस्त मिली है या नहीं
12:12 PM, 30-Oct-2026
PM Kisan Yojana ka Paisa kab aaega: छोटा बच्चा लाया पीएम मोदी की फोटो, मोदी बोले- बच्चे के हाथ न थक जाएं
- पीएम मोदी ने एक बच्चे के हाथ में दिखी अपनी फोटो को लेने के लिए कहा
- दरअसल, एक बच्चा हाथ में मोदी और उनके साथ एक गाय के बच्चे की बनी फोटो लेकर खड़ा था
- इस पर पीएम ने कहा कि एसपीजी के लोग इस फोटो को ले लें, वरना बच्चे के हाथ में दर्द हो जाएगा
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12:10 PM, 30-Oct-2026
PM Kisan 24th Installment kab aayega: क्या बोले पीएम मोदी?
- पीएम मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना के खातों में 24वीं किस्त पहुंच रही है
- इससे किसानों को आर्थिक मदद मिलती है
- 4 लाख करोड़ रुपये सीधे छोटे किसानों के बैंक खातों में पहुंचे हैं
12:04 PM, 30-Oct-2026
PM Kisan Beneficiary Status Check: पीएम मोदी कर रहे लोगों को संबोधित
- पीएम नरेंद्र मोदी 24वीं किस्त जारी कर चुके हैं
- इसके बाद अब वे मंच से लोगों को संबोधित कर रहे हैं
From farms and dairy to infrastructure and connectivity, Banaskantha is making new strides in development. https://t.co/PCTYAW27DN— Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2026
11:52 AM, 30-Oct-2026
PM Kisan Beneficiary Status Check: पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी की 24वी किस्त
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है
- पीएम मोदी ने बटन दबाकर 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में 24वीं किस्त का हस्तांतरण किया
https://t.co/CBGY86khY1— Agriculture INDIA (@AgriGoI) October 30, 2026
11:44 AM, 30-Oct-2026
pm kisan samman nidhi yojana 24 kist kab aayegi: गुजरात के सीएम दे रहे संबोधन
- गुजराज के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मंच से लोगों को संबोधित कर रहे हैं
- इसके बाद पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है
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11:31 AM, 30-Oct-2026
pm kisan yojana ka paisa kab aaega: पीएम मोदी का सम्मान, थोड़ी देर में आएगी 24वीं किस्त
- पीएम नरेंद्र मोदी का मंच पर सम्मान हो रहा है
- इसके बाद कुछ मिनटों में पीएम मोदी 24वीं किस्त जारी करेंगे
11:21 AM, 30-Oct-2026
pm kisan samman nidhi: पीएम मोदी पहुंचे मंच पर
- पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं
- बस कुछ मिनटों में 24वीं किस्त जारी करेंगे
11:10 AM, 30-Oct-2026
PM Kisan Nidhi Yojana: कितने किसानों का आज खत्म होगा इंतजार?
- देश के 9.34 करोड़ किसानों का इंतजार बस खत्म होने वाला है
- जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र होते हैं, उन्हें किस्त का लाभ मिलता है
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ₹18,690 करोड़ से अधिक की राशि 24वीं किस्त के रूप में 9.34 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत हस्तांतरित की जाएगी 📍 बनासकांठा, गुजरात 🗓️ 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार #PMKisan https://t.co/wEHmGUetVm— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) October 30, 2026
10:55 AM, 30-Oct-2026
pm kisan 24th installment date 2026: आपको मिलेंगे 2-2 हजार रुपये
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा पहुंच चुके हैं
- यहां से अब कुछ मिनटों बाद वे 24वीं किस्त जारी करेंगे
- ऐसे में लाभार्थियों को 2-2 हजार रुपये की राशि उनके बैंक खाते में मिलेगी