PM Kisan 24th Installment Live: 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में भेजी गई 24वीं किस्त, क्या आपको मिले 2000?

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ₹18,690 करोड़ से अधिक की राशि 24वीं किस्त के रूप में 9.34 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत हस्तांतरित की जाएगी 📍 बनासकांठा, गुजरात 🗓️ 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार #PMKisan https://t.co/wEHmGUetVm