लालबागचा राजा 2026 का पहला लुक आया सामने, जानें यहां दर्शन के लिए कब और कैसे जा सकते हैं
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 13 Sep 2026 11:10 AM IST
सार
Lalbaugcha Raja Mumbai: इंतजार खत्म हो हुआ और लालबागचा राजा ने दर्शन दे दिए। आइए इस लेख में देखते हैं उनकी लेटेस्ट झलकियां और जानते हैं दर्शन के लिए जाने का सही तरीका।
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विस्तार
Lalbaugcha Raja Mumbai: मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने हाल ही में इस साल के बप्पा का पहला दर्शन कराया। हर साल की तरह इस बार भी लालबागचा राजा के दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालुओं के मुंबई पहुंचने की उम्मीद है।
लालबागचा राजा को मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणपति पंडालों में गिना जाता है और हर साल यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अगर आप भी इस साल बप्पा के दर्शन करने मुंबई जाने का प्लान बना रहे हैं, तो तारीख, दर्शन व्यवस्था और वहां पहुंचने के तरीके की जानकारी पहले से जान लेना आपके लिए काफी मददगार रहेगा।
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लालबागचा राजा को मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणपति पंडालों में गिना जाता है और हर साल यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अगर आप भी इस साल बप्पा के दर्शन करने मुंबई जाने का प्लान बना रहे हैं, तो तारीख, दर्शन व्यवस्था और वहां पहुंचने के तरीके की जानकारी पहले से जान लेना आपके लिए काफी मददगार रहेगा।
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लालबागचा राजा 2026 का पहला लुक
लालबागचा राजा का 2026 का पहला लुक 11 सितंबर की शाम सामने आया। बप्पा की पहली झलक सामने आते ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। भक्तों में लालबागचा राजा के दर्शन को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। इस साल भी बप्पा की भव्य प्रतिमा भक्तों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहने वाली है।
कब से कब तक होंगे दर्शन?
लालबागचा राजा का गणेशोत्सव 14 सितंबर 2026 से शुरू होकर 25 सितंबर 2026 यानी अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। इस दौरान श्रद्धालु मुंबई के लालबाग स्थित गणपति मंडल में पहुंचकर बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। गणेश उत्सव के दिनों में यहां भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए दर्शन के लिए निकलने से पहले यात्रा की पूरी प्लानिंग करना बेहतर रहेगा।
लालबागचा राजा कहां स्थित है?
लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल मुंबई के लालबाग इलाके में स्थित है। यहां गणेश उत्सव के दौरान दूर-दूर से श्रद्धालु बप्पा के दर्शन करने पहुंचते हैं। मुंबई के अलग-अलग इलाकों से यहां पहुंचने के लिए लोकल ट्रेन, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल किया जा सकता है।
कैसे जाएं?
लालबागचा राजा के दर्शन के लिए मुंबई लोकल सबसे सुविधाजनक विकल्प माना जाता है। आप सेंट्रल लाइन से चिचपोकली या करी रोड स्टेशन उतरकर पैदल लालबागचा राजा पंडाल की ओर जा सकते हैं; परेल स्टेशन भी एक उपयोगी विकल्प है।
मेट्रो से आने वालों के लिए लाइन 3 का साइंस म्यूजियम स्टेशन नजदीकी विकल्प बताया गया है, जहां से आगे पैदल या स्थानीय परिवहन से लालबाग पहुंचा जा सकता है।
बस से आने पर लालबाग/परेल इलाके के BEST बस स्टॉप तक पहुंचकर आगे पैदल जाना बेहतर रहेगा।
दर्शन के लिए जाते समय रखें इन बातों का ध्यान
लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें। अगर परिवार के साथ जा रहे हैं तो बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। भीड़ में मोबाइल, पर्स और अन्य जरूरी सामान को सुरक्षित रखें। साथ ही, मंडल की ओर से जारी किए गए दर्शन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
लालबागचा राजा का 2026 का पहला लुक 11 सितंबर की शाम सामने आया। बप्पा की पहली झलक सामने आते ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। भक्तों में लालबागचा राजा के दर्शन को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। इस साल भी बप्पा की भव्य प्रतिमा भक्तों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहने वाली है।
कब से कब तक होंगे दर्शन?
लालबागचा राजा का गणेशोत्सव 14 सितंबर 2026 से शुरू होकर 25 सितंबर 2026 यानी अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। इस दौरान श्रद्धालु मुंबई के लालबाग स्थित गणपति मंडल में पहुंचकर बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। गणेश उत्सव के दिनों में यहां भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए दर्शन के लिए निकलने से पहले यात्रा की पूरी प्लानिंग करना बेहतर रहेगा।
लालबागचा राजा कहां स्थित है?
लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल मुंबई के लालबाग इलाके में स्थित है। यहां गणेश उत्सव के दौरान दूर-दूर से श्रद्धालु बप्पा के दर्शन करने पहुंचते हैं। मुंबई के अलग-अलग इलाकों से यहां पहुंचने के लिए लोकल ट्रेन, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल किया जा सकता है।
कैसे जाएं?
लालबागचा राजा के दर्शन के लिए मुंबई लोकल सबसे सुविधाजनक विकल्प माना जाता है। आप सेंट्रल लाइन से चिचपोकली या करी रोड स्टेशन उतरकर पैदल लालबागचा राजा पंडाल की ओर जा सकते हैं; परेल स्टेशन भी एक उपयोगी विकल्प है।
मेट्रो से आने वालों के लिए लाइन 3 का साइंस म्यूजियम स्टेशन नजदीकी विकल्प बताया गया है, जहां से आगे पैदल या स्थानीय परिवहन से लालबाग पहुंचा जा सकता है।
बस से आने पर लालबाग/परेल इलाके के BEST बस स्टॉप तक पहुंचकर आगे पैदल जाना बेहतर रहेगा।
दर्शन के लिए जाते समय रखें इन बातों का ध्यान
लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें। अगर परिवार के साथ जा रहे हैं तो बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। भीड़ में मोबाइल, पर्स और अन्य जरूरी सामान को सुरक्षित रखें। साथ ही, मंडल की ओर से जारी किए गए दर्शन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें।