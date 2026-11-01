दिवाली पर घर नहीं जा पा रहे तो घूम आएं इन खूबसूरत जगहों पर, यादगार बन जाएंगी छुट्टियां

1 of 6 दिवाली पर घर नहीं जा पा रहे तो घूम आएं इन खूबसूरत जगहों पर - फोटो : AI







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Best Places to Visit During Diwali: दिवाली का त्योहार अपनों के साथ मनाने की खुशी ही अलग होती है, लेकिन कई बार काम, पढ़ाई या दूसरी वजहों से लोग त्योहार पर अपने घर नहीं जा पाते। अगर आप भी इस बार दिवाली पर घर जाने का प्लान नहीं बना पा रहे हैं, तो उदास होने की जरूरत नहीं है। आप इस त्योहार को घूमने-फिरने और नई जगहों को एक्सप्लोर करके भी यादगार बना सकते हैं।



भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां दिवाली के दौरान रौनक, रोशनी और शानदार सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। इस लेख में जानें दिवाली की छुट्टियों में घूमने के लिए भारत की बेहतरीन जगहें, जहां आप दोस्तों, पार्टनर या परिवार के साथ यादगार पल बिता सकते हैं।



: दिवाली का त्योहार अपनों के साथ मनाने की खुशी ही अलग होती है, लेकिन कई बार काम, पढ़ाई या दूसरी वजहों से लोग त्योहार पर अपने घर नहीं जा पाते। अगर आप भी इस बार दिवाली पर घर जाने का प्लान नहीं बना पा रहे हैं, तो उदास होने की जरूरत नहीं है। आप इस त्योहार को घूमने-फिरने और नई जगहों को एक्सप्लोर करके भी यादगार बना सकते हैं।

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1. अयोध्या: भव्य दीपोत्सव और रोशनी का अद्भुत नजारा



अगर आप दिवाली के असली धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह को महसूस करना चाहते हैं, तो अयोध्या घूमने जा सकते हैं। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिवाली का त्योहार बेहद खास तरीके से मनाया जाता है। यहां राम मंदिर के दर्शन, सरयू नदी के घाट और दीपों से सजे मंदिरों का नजारा आपका मन मोह लेगा।



क्या देखें: राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और सरयू घाट।





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2. वाराणसी: गंगा आरती और घाटों की खूबसूरती



दिवाली पर घूमने के लिए वाराणसी भी एक शानदार जगह है। यहां गंगा नदी के किनारे बसे घाटों की खूबसूरती और मंदिरों का आध्यात्मिक माहौल आपको एक अलग अनुभव देगा। शाम के समय दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती देखना अपने आप में यादगार अनुभव है।



क्या देखें: काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट और सारनाथ।





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3. जयपुर: रॉयल अंदाज में मनाएं दिवाली



अगर आपको शाही इमारतें, रंग-बिरंगे बाजार और खूबसूरत सजावट पसंद है, तो जयपुर आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है। दिवाली के दौरान गुलाबी नगरी के बाजारों और ऐतिहासिक इमारतों को खूबसूरत लाइट्स से सजाया जाता है।



क्या देखें: हवा महल, आमेर किला, सिटी पैलेस, जल महल और जौहरी बाजार।





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