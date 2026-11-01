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दिवाली पर घर नहीं जा पा रहे तो घूम आएं इन खूबसूरत जगहों पर, यादगार बन जाएंगी छुट्टियां

Sun, 01 Nov 2026 09:58 AM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Sun, 01 Nov 2026 09:58 AM IST
सार

Best Places to Visit During Diwali: अगर आप इस दिवाली किसी वजह से घर नहीं जा पा रहे हैं, तो छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए घूमने का प्लान बना सकते हैं। भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां दिवाली के दौरान घूमने का अलग ही मजा है। 

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Best Places to Visit During Diwali: Top Travel Destinations to Explore If You Can't Go Home
दिवाली पर घर नहीं जा पा रहे तो घूम आएं इन खूबसूरत जगहों पर - फोटो : AI
Best Places to Visit During Diwali: दिवाली का त्योहार अपनों के साथ मनाने की खुशी ही अलग होती है, लेकिन कई बार काम, पढ़ाई या दूसरी वजहों से लोग त्योहार पर अपने घर नहीं जा पाते। अगर आप भी इस बार दिवाली पर घर जाने का प्लान नहीं बना पा रहे हैं, तो उदास होने की जरूरत नहीं है। आप इस त्योहार को घूमने-फिरने और नई जगहों को एक्सप्लोर करके भी यादगार बना सकते हैं। 


भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां दिवाली के दौरान रौनक, रोशनी और शानदार सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। इस लेख में जानें दिवाली की छुट्टियों में घूमने के लिए भारत की बेहतरीन जगहें, जहां आप दोस्तों, पार्टनर या परिवार के साथ यादगार पल बिता सकते हैं।

 
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Best Places to Visit During Diwali: Top Travel Destinations to Explore If You Can't Go Home
दिवाली पर घर नहीं जा पा रहे तो घूम आएं इन खूबसूरत जगहों पर - फोटो : AI
  1. अयोध्या: भव्य दीपोत्सव और रोशनी का अद्भुत नजारा

अगर आप दिवाली के असली धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह को महसूस करना चाहते हैं, तो अयोध्या घूमने जा सकते हैं। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिवाली का त्योहार बेहद खास तरीके से मनाया जाता है। यहां राम मंदिर के दर्शन, सरयू नदी के घाट और दीपों से सजे मंदिरों का नजारा आपका मन मोह लेगा।

क्या देखें: राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और सरयू घाट।

 
Best Places to Visit During Diwali: Top Travel Destinations to Explore If You Can't Go Home
दिवाली पर घर नहीं जा पा रहे तो घूम आएं इन खूबसूरत जगहों पर - फोटो : AI
2. वाराणसी: गंगा आरती और घाटों की खूबसूरती

दिवाली पर घूमने के लिए वाराणसी भी एक शानदार जगह है। यहां गंगा नदी के किनारे बसे घाटों की खूबसूरती और मंदिरों का आध्यात्मिक माहौल आपको एक अलग अनुभव देगा। शाम के समय दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती देखना अपने आप में यादगार अनुभव है।

क्या देखें: काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट और सारनाथ।

 
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दिवाली पर घर नहीं जा पा रहे तो घूम आएं इन खूबसूरत जगहों पर - फोटो : AI
3. जयपुर: रॉयल अंदाज में मनाएं दिवाली

अगर आपको शाही इमारतें, रंग-बिरंगे बाजार और खूबसूरत सजावट पसंद है, तो जयपुर आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है। दिवाली के दौरान गुलाबी नगरी के बाजारों और ऐतिहासिक इमारतों को खूबसूरत लाइट्स से सजाया जाता है।

क्या देखें: हवा महल, आमेर किला, सिटी पैलेस, जल महल और जौहरी बाजार।

 
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दिवाली पर घर नहीं जा पा रहे तो घूम आएं इन खूबसूरत जगहों पर - फोटो : AI
 4. उदयपुर: झीलों के बीच बिताएं सुकून भरे पल

अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी खूबसूरत और रोमांटिक जगह पर दिवाली की छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो उदयपुर जा सकते हैं। राजस्थान का यह शहर अपनी खूबसूरत झीलों, महलों और शानदार नजारों के लिए मशहूर है।

क्या देखें: पिछोला झील, सिटी पैलेस, फतेहसागर झील, सहेलियों की बाड़ी और जग मंदिर।

 
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