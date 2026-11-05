1 of 5 मध्य प्रदेश की बाजार - फोटो : Ai







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Madhya Pradesh Diwali Shopping: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही मध्य प्रदेश के शहरों में रौनक बढ़ने लगी है। बाजार रंग-बिरंगी लाइटों, आकर्षक सजावट, मिट्टी के दीयों, रंगोली और तरह-तरह के गिफ्ट आइटम से सजने लगे हैं। दुकानदारों ने भी त्योहार को देखते हुए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कहीं कपड़ों और ज्वेलरी की खरीदारी हो रही है, तो कहीं लोग घर की सजावट और पूजा-पाठ का सामान खरीदने पहुंच रहे हैं। दिवाली के मौके पर बाजारों में खरीदारी करना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है।



अगर आप भी इस दिवाली अपने परिवार के साथ शॉपिंग करने की योजना बना रहे हैं और मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो यहां के कुछ मशहूर बाजार आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन तक ऐसे कई बाजार हैं, जहां त्योहार के लिए जरूरत का लगभग हर सामान मिल जाता है।



इन बाजारों की खासियत सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की पारंपरिक सजावट और त्योहार का माहौल भी लोगों को आकर्षित करता है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के उन मशहूर बाजारों के बारे में, जहां दिवाली की खरीदारी के लिए आप जा सकते हैं।

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2 of 5 मध्य प्रदेश की बाजार - फोटो : Ai

दिवाली शॉपिंग के लिए मध्य प्रदेश के 4 मशहूर बाजार



भोपाल का न्यू मार्केट और चौक बाजार राजधानी भोपाल में दिवाली की खरीदारी के लिए न्यू मार्केट और चौक बाजार काफी लोकप्रिय हैं। न्यू मार्केट में कपड़े, गिफ्ट आइटम, सजावटी सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू जरूरतों की चीजें मिल जाती हैं। वहीं पुराने भोपाल का चौक बाजार पारंपरिक खरीदारी के लिए जाना जाता है। यहां पूजा सामग्री, बर्तन और त्योहार से जुड़ी कई चीजें खरीद सकते हैं। इसके अलावा सराफा बाजार में सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदारी भी की जा सकती है।

3 of 5 मध्य प्रदेश की बाजार इंदौर में - फोटो : Ai

इंदौर का राजवाड़ा और सराफा बाजार



इंदौर की दिवाली शॉपिंग की बात हो और राजवाड़ा का नाम न आए, ऐसा हो नहीं सकता। राजवाड़ा के आसपास की दुकानों में कपड़े, पारंपरिक सजावटी सामान, गिफ्ट आइटम और घरेलू जरूरत की चीजें मिलती हैं।



वहीं सराफा बाजार ज्वेलरी की खरीदारी के लिए मशहूर है। त्योहार के समय यहां विशेष सजावट देखने को मिलती है। इसके अलावा एमटी क्लॉथ मार्केट भी कपड़ों की खरीदारी के लिए अच्छा विकल्प है।

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4 of 5 मध्य प्रदेश की बाजार - फोटो : Ai

ग्वालियर का महाराज बाड़ा और टोपी बाजार ग्वालियर में दिवाली की खरीदारी के लिए महाराज बाड़ा एक प्रमुख बाजार है। यहां कपड़े, ज्वेलरी, घरेलू सामान और गिफ्ट आइटम की कई दुकानें हैं। वहीं टोपी बाजार में कपड़ों और फैशन से जुड़ी चीजों की खरीदारी की जा सकती है। त्योहार के दिनों में इन बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ जाती है और दुकानों पर आकर्षक सजावट देखने को मिलती है।

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