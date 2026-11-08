अयोध्या दीपोत्सव 2026: 30 लाख दीयों से जगमगाई राम नगरी, तस्वीरों में देखें दिव्य छटा





रामायण थीम पर सजी अयोध्या की सड़कें, भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक सजावट और रंग-बिरंगी रोशनी ने पूरे शहर को दिव्य स्वरूप दे दिया। दीपोत्सव में 2,100 ड्रोनों से रामायण के प्रसंगों की शानदार प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही। सरयू आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य आतिशबाजी ने उत्सव की रौनक को और बढ़ा दिया। तस्वीरों में देखिए दीपोत्सव 2026 में रोशनी से नहाई राम नगरी की मनमोहक झलक।

अयोध्या में दीपोत्सव 2026 के अवसर पर राम नगरी भक्ति, आस्था और रोशनी के अद्भुत संगम से जगमगा उठी। 7 नवंबर को आयोजित दीपोत्सव के दसवें संस्करण में सरयू नदी के तट से लेकर राम की पैड़ी तक लाखों दीयों की जगमगाहट ने ऐसा नजारा पेश किया, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। इस बार 56 घाटों पर 30 लाख से अधिक मिट्टी के दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया।