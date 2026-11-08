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अयोध्या दीपोत्सव 2026: 30 लाख दीयों से जगमगाई राम नगरी, तस्वीरों में देखें दिव्य छटा

Sun, 08 Nov 2026 09:54 AM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Sun, 08 Nov 2026 09:54 AM IST
सार

Ayodhya Deepotsav 2026: अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान राम नगरी की भव्य सजावट और दिवाली का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस लेख में देखें अयोध्या दीपोत्सव में राम की नगरी में हुई रोशनी की सजावट, घाटों का खूबसूरत नजारा और तस्वीरों में दिवाली के शानदार उत्सव की झलक।

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Ayodhya Deepotsav 2026: Grand Diwali Celebrations in Ram Nagari, See Photos here
अयोध्या दीपोत्सव 2026: तस्वीरों में देखें राम नगरी की भव्यता - फोटो : AI
Ayodhya Deepotsav 2026: अयोध्या में दीपोत्सव 2026 के अवसर पर राम नगरी भक्ति, आस्था और रोशनी के अद्भुत संगम से जगमगा उठी। 7 नवंबर को आयोजित दीपोत्सव के दसवें संस्करण में सरयू नदी के तट से लेकर राम की पैड़ी तक लाखों दीयों की जगमगाहट ने ऐसा नजारा पेश किया, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। इस बार 56 घाटों पर 30 लाख से अधिक मिट्टी के दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया।


रामायण थीम पर सजी अयोध्या की सड़कें, भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक सजावट और रंग-बिरंगी रोशनी ने पूरे शहर को दिव्य स्वरूप दे दिया। दीपोत्सव में 2,100 ड्रोनों से रामायण के प्रसंगों की शानदार प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही। सरयू आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य आतिशबाजी ने उत्सव की रौनक को और बढ़ा दिया। तस्वीरों में देखिए दीपोत्सव 2026 में रोशनी से नहाई राम नगरी की मनमोहक झलक।
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Ayodhya Deepotsav 2026: Grand Diwali Celebrations in Ram Nagari, See Photos here
अयोध्या दीपोत्सव 2026: तस्वीरों में देखें राम नगरी की भव्यता - फोटो : PTI

2,100 ड्रोन्स से आसमान में रामायण की प्रस्तुति।

Ayodhya Deepotsav 2026: Grand Diwali Celebrations in Ram Nagari, See Photos here
अयोध्या दीपोत्सव 2026: तस्वीरों में देखें राम नगरी की भव्यता - फोटो : PTI

लेजर शो से दिखाई रामायण की झलक

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अयोध्या दीपोत्सव 2026: तस्वीरों में देखें राम नगरी की भव्यता - फोटो : PTI

लेजर शो से दिखाई रामायण

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Ayodhya Deepotsav 2026: Grand Diwali Celebrations in Ram Nagari, See Photos here
अयोध्या दीपोत्सव 2026: तस्वीरों में देखें राम नगरी की भव्यता - फोटो : PTI

रामायण की कुछ झलकियां

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