रामायण थीम पर सजी अयोध्या की सड़कें, भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक सजावट और रंग-बिरंगी रोशनी ने पूरे शहर को दिव्य स्वरूप दे दिया। दीपोत्सव में 2,100 ड्रोनों से रामायण के प्रसंगों की शानदार प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही। सरयू आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य आतिशबाजी ने उत्सव की रौनक को और बढ़ा दिया। तस्वीरों में देखिए दीपोत्सव 2026 में रोशनी से नहाई राम नगरी की मनमोहक झलक।
अयोध्या दीपोत्सव 2026: 30 लाख दीयों से जगमगाई राम नगरी, तस्वीरों में देखें दिव्य छटा
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Sun, 08 Nov 2026 09:54 AM IST
सार
Ayodhya Deepotsav 2026: अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान राम नगरी की भव्य सजावट और दिवाली का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस लेख में देखें अयोध्या दीपोत्सव में राम की नगरी में हुई रोशनी की सजावट, घाटों का खूबसूरत नजारा और तस्वीरों में दिवाली के शानदार उत्सव की झलक।
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