अगर आपको सामान्य बाजारों से हटकर कुछ खास खरीदना पसंद है तो दिल्ली हाट INA जा सकती हैं। यहां देश के अलग-अलग राज्यों के हस्तशिल्प, हैंडलूम, कपड़े, हैंडमेड ज्वेलरी, सजावटी सामान और गिफ्ट आइटम मिलते हैं। दिवाली के लिए घर की सजावट और किसी को खास तोहफा देने के लिए यहां अच्छे विकल्प मिल सकते हैं।



दिवाली शॉपिंग पर जाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

मार्केट जाने से पहले अपनी खरीदारी की लिस्ट बना लें और बजट तय कर लें। एक ही सामान के लिए दो-तीन दुकानों पर कीमत की तुलना जरूर करें। स्ट्रीट मार्केट में खरीदारी करते समय कपड़ों की क्वालिटी, सिलाई और फिटिंग जांचें। भीड़भाड़ वाले बाजारों में अपने मोबाइल और पर्स का खास ध्यान रखें। संभव हो तो मेट्रो से यात्रा करें, ताकि ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से बच सकें।

इस दिवाली खरीदारी को मजेदार बनाने के लिए अपनी पसंद और बजट के हिसाब से सही मार्केट चुनें। आखिरकार, अच्छी शॉपिंग वही है जिसमें स्टाइल के साथ जेब का भी पूरा ध्यान रखा जाए।