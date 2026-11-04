Diwali Shopping Best Markets In Delhi: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही घरों की सजावट से लेकर नए कपड़ों और एक्सेसरीज की खरीदारी तक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए दिवाली शॉपिंग किसी खास मौके से कम नहीं होती। किसी को त्योहार पर पहनने के लिए खूबसूरत साड़ी चाहिए, तो कोई डिजाइनर सूट, लहंगा या इंडो-वेस्टर्न आउटफिट तलाशती है। वहीं, कुछ महिलाएं अपने लुक को खास बनाने के लिए मैचिंग ज्वेलरी, फुटवियर और हैंडबैग खरीदना पसंद करती हैं।
लेकिन अक्सर सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि आखिर ऐसी कौन सी मार्केट जाएं, जहां अच्छी वैरायटी भी मिले और बजट भी न बिगड़े। अगर आप भी इस दिवाली कुछ नया और स्टाइलिश खरीदने का प्लान बना रही हैं तो दिल्ली-NCR की कुछ मार्केट आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। यहां आपको बजट फ्रेंडली कपड़ों से लेकर डिजाइनर एथनिक वियर, ट्रेंडी ज्वेलरी और खूबसूरत होम डेकोर तक के कई विकल्प मिल जाएंगे।
दिल्ली की सरोजिनी नगर और लाजपत नगर जैसी मार्केट बजट शॉपिंग के लिए जानी जाती हैं, जबकि चांदनी चौक और करोल बाग में पारंपरिक और फेस्टिव कलेक्शन की अच्छी वैरायटी मिलती है। वहीं, नोएडा की अट्टा मार्केट भी उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है जो एक ही जगह पर कई तरह की खरीदारी करना चाहती हैं। आइए जानते हैं दिल्ली-NCR की ऐसी 7 मार्केट के बारे में, जहां दिवाली की शॉपिंग करना आपके लिए मजेदार और सुविधाजनक हो सकता है।
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दिल्ली की सस्ती बाजारे
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सरोजिनी नगर मार्केट
अगर आप कम पैसों में स्टाइलिश कपड़े और एक्सेसरीज खरीदना चाहती हैं तो सरोजिनी नगर मार्केट जा सकती हैं। यहां आपको ट्रेंडी टॉप, कुर्ती, ड्रेसेज, बैग, फुटवियर और फैशन ज्वेलरी के कई विकल्प मिलते हैं। दिवाली पार्टी के लिए बजट में अच्छा आउटफिट तलाशने वाली महिलाओं के लिए यह मार्केट खास है। यहां खरीदारी करते समय कपड़ों की सिलाई, जिप और फैब्रिक जरूर जांच लें।
लाजपत नगर
लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। यहां साड़ी, सूट, लहंगे, दुपट्टे, फुटवियर, ज्वेलरी और होम फर्निशिंग तक के विकल्प मिलते हैं। अगर आप दिवाली पर पारंपरिक लुक चाहती हैं तो इस मार्केट को अपनी शॉपिंग लिस्ट में जरूर शामिल करें।
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सस्ती बाजार
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चांदनी चौक
शादी और त्योहारों के लिए शानदार एथनिक कलेक्शन खरीदना हो तो चांदनी चौक अच्छा विकल्प है। यहां साड़ियों, लहंगों, सूट और डिजाइनर फैब्रिक की कई दुकानें हैं। किनारी बाजार में सजावटी लेस, गोटा और एम्ब्रॉयडरी का सामान भी मिलता है। मैचिंग एक्सेसरीज के लिए भी यहां कई विकल्प मिल जाते हैं।
करोल बाग
करोल बाग महिलाओं की शॉपिंग के लिए एक और लोकप्रिय जगह है। यहां आपको साड़ी, सूट, लहंगे, फुटवियर, बैग और ज्वेलरी की दुकानें मिलेंगी। अगर दिवाली के साथ आने वाले शादी समारोहों के लिए भी खरीदारी करनी है तो यहां कई विकल्प तलाश सकती हैं।
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saree shopping online
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जनपथ मार्केट
अगर आपको ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, खूबसूरत बैग, स्कार्फ और अलग तरह की एक्सेसरीज पसंद हैं तो जनपथ मार्केट जरूर जाएं। यहां स्ट्रीट शॉपिंग का अलग ही अनुभव मिलता है। बजट में कुछ यूनिक खरीदने की चाह रखने वाली महिलाओं के लिए यह अच्छी जगह है।
नोएडा की अट्टा मार्केट
नोएडा सेक्टर 18 के पास स्थित अट्टा मार्केट में कपड़े, फुटवियर, बैग, फैशन ज्वेलरी और रोजमर्रा के कई सामान मिलते हैं। यहां स्ट्रीट शॉपिंग के साथ आसपास बड़े शोरूम और मॉल का विकल्प भी मौजूद है। इसलिए अलग-अलग बजट के हिसाब से खरीदारी की जा सकती है।
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सस्ती बाजार
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दिल्ली हाट INA
अगर आपको सामान्य बाजारों से हटकर कुछ खास खरीदना पसंद है तो दिल्ली हाट INA जा सकती हैं। यहां देश के अलग-अलग राज्यों के हस्तशिल्प, हैंडलूम, कपड़े, हैंडमेड ज्वेलरी, सजावटी सामान और गिफ्ट आइटम मिलते हैं। दिवाली के लिए घर की सजावट और किसी को खास तोहफा देने के लिए यहां अच्छे विकल्प मिल सकते हैं।
दिवाली शॉपिंग पर जाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
मार्केट जाने से पहले अपनी खरीदारी की लिस्ट बना लें और बजट तय कर लें। एक ही सामान के लिए दो-तीन दुकानों पर कीमत की तुलना जरूर करें। स्ट्रीट मार्केट में खरीदारी करते समय कपड़ों की क्वालिटी, सिलाई और फिटिंग जांचें। भीड़भाड़ वाले बाजारों में अपने मोबाइल और पर्स का खास ध्यान रखें। संभव हो तो मेट्रो से यात्रा करें, ताकि ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से बच सकें।
इस दिवाली खरीदारी को मजेदार बनाने के लिए अपनी पसंद और बजट के हिसाब से सही मार्केट चुनें। आखिरकार, अच्छी शॉपिंग वही है जिसमें स्टाइल के साथ जेब का भी पूरा ध्यान रखा जाए।