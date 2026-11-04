फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Travel ›   Diwali 2026 Shopping Guide: 7 Best Markets in Delhi NCR for Women

दिवाली शाॅपिंग 2026: त्योहार पर करनी है खरीदारी? दिल्ली-NCR के इन बाजारों में जरूर जाएं महिलाएं

Wed, 04 Nov 2026 04:30 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 04 Nov 2026 04:30 PM IST
सार

Diwali Shopping 2026: दिवाली की खरीदारी के लिए दिल्ली-NCR की 7 बेस्ट मार्केट जानें। सरोजिनी नगर से चांदनी चौक तक, यहां मिलेंगे साड़ी, सूट, लहंगे, ज्वेलरी और फैशन एक्सेसरीज के शानदार विकल्प।

विज्ञापन
Diwali 2026 Shopping Guide: 7 Best Markets in Delhi NCR for Women
दिवाली की खरीदारी के लिए दिल्ली की बाजारें - फोटो : Ai

Diwali Shopping Best Markets In Delhi: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही घरों की सजावट से लेकर नए कपड़ों और एक्सेसरीज की खरीदारी तक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए दिवाली शॉपिंग किसी खास मौके से कम नहीं होती। किसी को त्योहार पर पहनने के लिए खूबसूरत साड़ी चाहिए, तो कोई डिजाइनर सूट, लहंगा या इंडो-वेस्टर्न आउटफिट तलाशती है। वहीं, कुछ महिलाएं अपने लुक को खास बनाने के लिए मैचिंग ज्वेलरी, फुटवियर और हैंडबैग खरीदना पसंद करती हैं।



लेकिन अक्सर सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि आखिर ऐसी कौन सी मार्केट जाएं, जहां अच्छी वैरायटी भी मिले और बजट भी न बिगड़े। अगर आप भी इस दिवाली कुछ नया और स्टाइलिश खरीदने का प्लान बना रही हैं तो दिल्ली-NCR की कुछ मार्केट आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। यहां आपको बजट फ्रेंडली कपड़ों से लेकर डिजाइनर एथनिक वियर, ट्रेंडी ज्वेलरी और खूबसूरत होम डेकोर तक के कई विकल्प मिल जाएंगे।

दिल्ली की सरोजिनी नगर और लाजपत नगर जैसी मार्केट बजट शॉपिंग के लिए जानी जाती हैं, जबकि चांदनी चौक और करोल बाग में पारंपरिक और फेस्टिव कलेक्शन की अच्छी वैरायटी मिलती है। वहीं, नोएडा की अट्टा मार्केट भी उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है जो एक ही जगह पर कई तरह की खरीदारी करना चाहती हैं। आइए जानते हैं दिल्ली-NCR की ऐसी 7 मार्केट के बारे में, जहां दिवाली की शॉपिंग करना आपके लिए मजेदार और सुविधाजनक हो सकता है।
Trending Videos
Diwali 2026 Shopping Guide: 7 Best Markets in Delhi NCR for Women
दिल्ली की सस्ती बाजारे - फोटो : Amar ujala

सरोजिनी नगर मार्केट

अगर आप कम पैसों में स्टाइलिश कपड़े और एक्सेसरीज खरीदना चाहती हैं तो सरोजिनी नगर मार्केट जा सकती हैं। यहां आपको ट्रेंडी टॉप, कुर्ती, ड्रेसेज, बैग, फुटवियर और फैशन ज्वेलरी के कई विकल्प मिलते हैं। दिवाली पार्टी के लिए बजट में अच्छा आउटफिट तलाशने वाली महिलाओं के लिए यह मार्केट खास है। यहां खरीदारी करते समय कपड़ों की सिलाई, जिप और फैब्रिक जरूर जांच लें।



लाजपत नगर

लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। यहां साड़ी, सूट, लहंगे, दुपट्टे, फुटवियर, ज्वेलरी और होम फर्निशिंग तक के विकल्प मिलते हैं। अगर आप दिवाली पर पारंपरिक लुक चाहती हैं तो इस मार्केट को अपनी शॉपिंग लिस्ट में जरूर शामिल करें।
Diwali 2026 Shopping Guide: 7 Best Markets in Delhi NCR for Women
सस्ती बाजार - फोटो : Adobe

चांदनी चौक

शादी और त्योहारों के लिए शानदार एथनिक कलेक्शन खरीदना हो तो चांदनी चौक अच्छा विकल्प है। यहां साड़ियों, लहंगों, सूट और डिजाइनर फैब्रिक की कई दुकानें हैं। किनारी बाजार में सजावटी लेस, गोटा और एम्ब्रॉयडरी का सामान भी मिलता है। मैचिंग एक्सेसरीज के लिए भी यहां कई विकल्प मिल जाते हैं।


करोल बाग

करोल बाग महिलाओं की शॉपिंग के लिए एक और लोकप्रिय जगह है। यहां आपको साड़ी, सूट, लहंगे, फुटवियर, बैग और ज्वेलरी की दुकानें मिलेंगी। अगर दिवाली के साथ आने वाले शादी समारोहों के लिए भी खरीदारी करनी है तो यहां कई विकल्प तलाश सकती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Diwali 2026 Shopping Guide: 7 Best Markets in Delhi NCR for Women
saree shopping online - फोटो : AI Generated

जनपथ मार्केट

अगर आपको ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, खूबसूरत बैग, स्कार्फ और अलग तरह की एक्सेसरीज पसंद हैं तो जनपथ मार्केट जरूर जाएं। यहां स्ट्रीट शॉपिंग का अलग ही अनुभव मिलता है। बजट में कुछ यूनिक खरीदने की चाह रखने वाली महिलाओं के लिए यह अच्छी जगह है।


नोएडा की अट्टा मार्केट

नोएडा सेक्टर 18 के पास स्थित अट्टा मार्केट में कपड़े, फुटवियर, बैग, फैशन ज्वेलरी और रोजमर्रा के कई सामान मिलते हैं। यहां स्ट्रीट शॉपिंग के साथ आसपास बड़े शोरूम और मॉल का विकल्प भी मौजूद है। इसलिए अलग-अलग बजट के हिसाब से खरीदारी की जा सकती है।
विज्ञापन
Diwali 2026 Shopping Guide: 7 Best Markets in Delhi NCR for Women
सस्ती बाजार - फोटो : Adobe

दिल्ली हाट INA

अगर आपको सामान्य बाजारों से हटकर कुछ खास खरीदना पसंद है तो दिल्ली हाट INA जा सकती हैं। यहां देश के अलग-अलग राज्यों के हस्तशिल्प, हैंडलूम, कपड़े, हैंडमेड ज्वेलरी, सजावटी सामान और गिफ्ट आइटम मिलते हैं। दिवाली के लिए घर की सजावट और किसी को खास तोहफा देने के लिए यहां अच्छे विकल्प मिल सकते हैं।


दिवाली शॉपिंग पर जाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

मार्केट जाने से पहले अपनी खरीदारी की लिस्ट बना लें और बजट तय कर लें। एक ही सामान के लिए दो-तीन दुकानों पर कीमत की तुलना जरूर करें। स्ट्रीट मार्केट में खरीदारी करते समय कपड़ों की क्वालिटी, सिलाई और फिटिंग जांचें। भीड़भाड़ वाले बाजारों में अपने मोबाइल और पर्स का खास ध्यान रखें। संभव हो तो मेट्रो से यात्रा करें, ताकि ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से बच सकें।

इस दिवाली खरीदारी को मजेदार बनाने के लिए अपनी पसंद और बजट के हिसाब से सही मार्केट चुनें। आखिरकार, अच्छी शॉपिंग वही है जिसमें स्टाइल के साथ जेब का भी पूरा ध्यान रखा जाए।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed