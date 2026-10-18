फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Lifestyle ›   Travel ›   Dussehra Mela 2026 in Lucknow and Kanpur: Places to Visit in 20 October

दशहरा मेला 2026: लखनऊ और कानपुर में कहां-कहां होगा रावण दहन? घूमने से पहले जान लें ये जगहें

Sun, 18 Oct 2026 11:03 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:03 AM IST
सार

Dussehra Mela 2026: लखनऊ में ऐशबाग और महोना, जबकि कानपुर में परेड, लाजपत नगर, बाबूपुरवा और गोविंद नगर दशहरा उत्सव के लिए प्रमुख विकल्प हैं। परिवार के साथ मेले का आनंद लेने से पहले कार्यक्रम की तारीख, समय और प्रवेश व्यवस्था की पुष्टि जरूर कर लें।

विज्ञापन
Dussehra Mela 2026 in Lucknow and Kanpur: Places to Visit in 20 October
लखनऊ कानपुर में दशहरा मेला कहा कहां - फोटो : Ai

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

Dussehra Mela 2026: दशहरा सिर्फ रावण दहन का पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और उत्सव की जीवंत तस्वीर है। नवरात्रि के नौ दिनों तक मां दुर्गा की आराधना और रामलीला के मंचन के बाद विजयादशमी पर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है।

विज्ञापन


उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर में दशहरे का उत्साह देखते ही बनता है। यहां रामलीला के मंचन, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन, रंग-बिरंगी दुकानों और खानपान के स्टॉल के साथ मेले का माहौल लोगों को आकर्षित करता है।
विज्ञापन


अगर आप इस साल परिवार और बच्चों के साथ दशहरा मेला घूमने की योजना बना रहे हैं, तो लखनऊ का ऐशबाग रामलीला मैदान और कानपुर का परेड रामलीला मैदान खास आकर्षण हो सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा कानपुर के लाजपत नगर, बाबूपुरवा और गोविंद नगर जैसे इलाकों में भी दशहरा आयोजनों की जानकारी सामने आई है। लखनऊ के महोना इलाके में भी पारंपरिक दशहरा मेले का आयोजन होता है। 

लखनऊ में दशहरा मेला
 

  • ऐशबाग रामलीला मैदान

लखनऊ की प्रसिद्ध रामलीला परंपरा से जुड़ा ऐशबाग मैदान दशहरे के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। यहां रामलीला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रावण दहन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए दर्शकों की भीड़ जुटती है। 2026 में ऐशबाग रामलीला के कार्यक्रम 11 से 22 अक्टूबर तक प्रस्तावित बताए गए हैं। 
 

  • महोना दशहरा मेलाइटौंजा क्षेत्र

पारंपरिक मेले का अनुभव लेना चाहते हैं तो महोना का दशहरा मेला एक विकल्प हो सकता है। स्थानीय आयोजन में रामलीला, पुतला दहन और मेले की रौनक देखने को मिल सकती है। हालांकि, 2026 के आयोजन का सटीक समय और स्थानीय सुविधाएं जाने से पहले आयोजकों से कन्फर्म करें।


कानपुर में दशहरा मेला
 

  • परेड रामलीला मैदान

कानपुर के ऐतिहासिक रामलीला आयोजनों में परेड रामलीला का खास स्थान है। 2026 में यहां 150वें स्थापना वर्ष से जुड़ा आयोजन बताया गया है। कार्यक्रमों में रामलीला के विभिन्न प्रसंग, रावण वध और आतिशबाजी शामिल होने की जानकारी है। मुख्य रावण दहन 20 अक्टूबर को निर्धारित बताया गया।

  • लाजपत नगर दशहरा मेला

लाजपत नगर में 43वें दशहरा मेले की जानकारी सामने आई है। यहां रावण और मेघनाद के पुतला दहन के साथ लंका दहन से जुड़े आयोजन की सूचना दी गई है। स्थानीय मेले की रौनक देखने के लिए यह क्षेत्र ध्यान में रखा जा सकता है। 
 

 

  • गोविंद नगर रामलीला मैदान

गोविंद नगर में भी दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतला दहन के साथ मेले की परंपरा का उल्लेख मिलता है। यहां जाने से पहले स्थानीय समिति से आयोजन की पुष्टि करना बेहतर रहेगा। 
 

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed