Dussehra Mela 2026: दशहरा सिर्फ रावण दहन का पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और उत्सव की जीवंत तस्वीर है। नवरात्रि के नौ दिनों तक मां दुर्गा की आराधना और रामलीला के मंचन के बाद विजयादशमी पर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है।

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ऐशबाग रामलीला मैदान

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर में दशहरे का उत्साह देखते ही बनता है। यहां रामलीला के मंचन, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन, रंग-बिरंगी दुकानों और खानपान के स्टॉल के साथ मेले का माहौल लोगों को आकर्षित करता है।अगर आप इस साल परिवार और बच्चों के साथ दशहरा मेला घूमने की योजना बना रहे हैं, तो लखनऊ का ऐशबाग रामलीला मैदान और कानपुर का परेड रामलीला मैदान खास आकर्षण हो सकते हैं।इसके अलावा कानपुर के लाजपत नगर, बाबूपुरवा और गोविंद नगर जैसे इलाकों में भी दशहरा आयोजनों की जानकारी सामने आई है। लखनऊ के महोना इलाके में भी पारंपरिक दशहरा मेले का आयोजन होता है।

लखनऊ की प्रसिद्ध रामलीला परंपरा से जुड़ा ऐशबाग मैदान दशहरे के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। यहां रामलीला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रावण दहन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए दर्शकों की भीड़ जुटती है। 2026 में ऐशबाग रामलीला के कार्यक्रम 11 से 22 अक्टूबर तक प्रस्तावित बताए गए हैं।



महोना दशहरा मेला, इटौंजा क्षेत्र

पारंपरिक मेले का अनुभव लेना चाहते हैं तो महोना का दशहरा मेला एक विकल्प हो सकता है। स्थानीय आयोजन में रामलीला, पुतला दहन और मेले की रौनक देखने को मिल सकती है। हालांकि, 2026 के आयोजन का सटीक समय और स्थानीय सुविधाएं जाने से पहले आयोजकों से कन्फर्म करें।





कानपुर में दशहरा मेला



परेड रामलीला मैदान

कानपुर के ऐतिहासिक रामलीला आयोजनों में परेड रामलीला का खास स्थान है। 2026 में यहां 150वें स्थापना वर्ष से जुड़ा आयोजन बताया गया है। कार्यक्रमों में रामलीला के विभिन्न प्रसंग, रावण वध और आतिशबाजी शामिल होने की जानकारी है। मुख्य रावण दहन 20 अक्टूबर को निर्धारित बताया गया।

लाजपत नगर दशहरा मेला

लाजपत नगर में 43वें दशहरा मेले की जानकारी सामने आई है। यहां रावण और मेघनाद के पुतला दहन के साथ लंका दहन से जुड़े आयोजन की सूचना दी गई है। स्थानीय मेले की रौनक देखने के लिए यह क्षेत्र ध्यान में रखा जा सकता है।



गोविंद नगर रामलीला मैदान

गोविंद नगर में भी दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतला दहन के साथ मेले की परंपरा का उल्लेख मिलता है। यहां जाने से पहले स्थानीय समिति से आयोजन की पुष्टि करना बेहतर रहेगा।

