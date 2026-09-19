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रिलेशनशिप टिप्स: रिश्ते में प्यार है, फिर भी बातचीत कम हो गई? इन 5 छोटी आदतों पर दें ध्यान

Sat, 19 Sep 2026 01:04 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 19 Sep 2026 01:04 PM IST
सार

अगर आपको लगता है कि रिश्ते में बातचीत पहले से कम हो गई है, तो तुरंत किसी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय अपनी रोजमर्रा की बातचीत की आदतों पर गौर करना उपयोगी हो सकता है।

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Relationship Tips: Still in Love but Talking Less? 5 Small Habits That May Be Creating Distance
कपल के बीच बातचीत क्यों कम हो जाती है - फोटो : Ai

Relationship Tips: रिश्ते में प्यार और अपनापन मौजूद होने के बावजूद कभी-कभी बातचीत धीरे-धीरे कम होने लगती है। शुरुआत में जहां दिनभर की छोटी-बड़ी बातें आसानी से साझा होती थीं, वहीं समय के साथ बातचीत सिर्फ जरूरी कामों या रोजमर्रा की जिम्मेदारियों तक सीमित हो सकती है। इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि रिश्ते में प्यार खत्म हो रहा है।

काम का दबाव, लगातार फोन इस्तेमाल करना, व्यस्त दिनचर्या, थकान और यह मान लेना कि सामने वाला बिना बताए सब समझ जाएगा, ऐसी छोटी आदतें संवाद को प्रभावित कर सकती हैं। कई बार दोनों लोग एक-दूसरे के साथ सहज होते हैं, लेकिन भावनाओं और अनुभवों को साझा करने के लिए 'दिन कैसा रहा, किस बात ने खुश किया, क्यों परेशान हो या भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हैं, ऐसी इन छोटी बातों को साझा करनाबूझकर समय निकालना कम कर देते हैं।

रिश्ते में बातचीत सिर्फ समस्याओं पर चर्चा करने का नाम नहीं है। सिर्फ एक दूसरे के दिन और हालचाल के बारे में जानना और अपनी दिनचर्या साझा करना भावनात्मक नाता बनाए रखने में मदद कर सकता है।

अगर आपको लगता है कि रिश्ते में बातचीत पहले से कम हो गई है, तो तुरंत किसी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय अपनी रोजमर्रा की बातचीत की आदतों पर गौर करना उपयोगी हो सकता है।
Relationship Tips: Still in Love but Talking Less? 5 Small Habits That May Be Creating Distance
Relationship Tips - फोटो : AI

इन 5 छोटी आदतों पर दें ध्यान
 

हर समय फोन में व्यस्त रहना

साथ बैठकर भी अगर दोनों लोग लगातार फोन, सोशल मीडिया या वीडियो में व्यस्त रहते हैं, तो naturally बातचीत के मौके कम हो सकते हैं। खाना खाते या सोने से पहले कुछ समय बिना फोन के बिताना बातचीत के लिए जगह बना सकता है।

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Relationship Tips - फोटो : iStock

सिर्फ जरूरी बात करना

अगर बातचीत केवल बिल, काम, घर या दूसरी जिम्मेदारियों तक सीमित हो जाए, तो आपसी संबंध कम महसूस हो सकता है। छोटी-छोटी पसंद, अनुभव और दिनभर की बातें भी साझा करना जरूरी है।
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Relationship Tips: Still in Love but Talking Less? 5 Small Habits That May Be Creating Distance
रिलेशनशिप - फोटो : Freepik

सामने वाले की बात बीच में काटना

जब किसी व्यक्ति को लगे कि उसकी बात पूरी तरह सुनी नहीं जा रही, तो वह धीरे-धीरे अपनी बातें साझा करना कम कर सकता है। बातचीत के दौरान ध्यान से सुनना और तुरंत समाधान देने के बजाय पहले समझने की कोशिश करना मददगार हो सकता है।
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रिलेशनशिप - फोटो : Adobe

यह मान लेना कि पार्टनर सब समझता है

“उसे तो पता ही होगा” सोचकर भावनाएं व्यक्त न करना बातचीत में दूरी बढ़ा सकता है। अपनी जरूरतों और भावनाओं को स्पष्ट शब्दों में बताना गलतफहमियां कम करने में मदद कर सकता है।
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