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ABVP sweeps 2026 DUSU elections; Shaukin springs a surprise by winning the Vice-President post.
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डूसू चुनाव 2026 में एबीवीपी का कब्जा, उपाध्यक्ष पद पर शौकीन ने चौंकाया
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:44 PM IST
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19 सितंबर की सुबह 8 बजे से शुरू हुई डूसू चुनाव 2026 की मतगणना के बाद अब नतीजों का इंतजार खत्म हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के सभी प्रमुख पदों के परिणाम सामने आ चुके हैं। नतीजों में ABVP ने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के पदों पर जीत दर्ज की है। वहीं, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन ने बाजी मारी है।
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