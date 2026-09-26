Relationship Tips: रिश्ते में जब पार्टनर अचानक कहता है कि उसे 'थोड़ा स्पेस चाहिए', तो सामने वाले के मन में कई सवाल आने लगते हैं। क्या प्यार कम हो गया है? क्या रिश्ता टूटने वाला है? या फिर पार्टनर किसी परेशानी से गुजर रहा है?
दरअसल, 'स्पेस' का मतलब हर रिश्ते में एक जैसा नहीं होता। कई बार व्यक्ति को लगातार बातचीत, काम का तनाव, निजी परेशानियों या भावनात्मक थकान के बीच कुछ समय अकेले बिताने की जरूरत महसूस हो सकती है।
स्पेस मांगना रिश्ता खत्म होने का निश्चित संकेत नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि पार्टनर किस तरह का स्पेस चाहता है, जैसे- कुछ घंटों का अकेला समय, कम फोन कॉल, व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए समय या रिश्ते पर सोचने के लिए थोड़ी दूरी।
ऐसी स्थिति में बार-बार सवाल करने, दबाव बनाने या तुरंत नतीजा निकालने के बजाय शांत बातचीत ज्यादा मददगार हो सकती है। दोनों लोग अपनी जरूरतें और सीमाएं स्पष्ट करें और यह तय करें कि 'स्पेस' के दौरान संपर्क कितना रहेगा और कब दोबारा बात की जाएगी।
उसे अकेले समय की जरूरत हो सकती है
हर व्यक्ति को रिश्ते के बाहर भी अपना व्यक्तिगत समय चाहिए। काम, पढ़ाई, परिवार, दोस्तों या अपने शौक के लिए समय निकालना मानसिक रूप से रिलैक्स करने में मदद कर सकता है। इसलिए स्पेस मांगना हमेशा रिश्ते से दूरी बनाने की इच्छा नहीं होता।
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रिश्ते में तनाव महसूस हो सकता है
अगर हाल में लगातार बहस, गलतफहमियां या छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो रहे हैं, तो पार्टनर कुछ समय लेकर अपनी भावनाओं को समझना चाह सकता है। ऐसे समय में शांत बातचीत जरूरी है।
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भावनात्मक थकान भी एक कारण हो सकती है
व्यक्तिगत समस्याएं या काम का दबाव रिश्ते पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में व्यक्ति कुछ समय अपने तनाव को संभालने के लिए चाहता है। हर बदलाव को तुरंत रिश्ते की समस्या मान लेना सही नहीं है।
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सीमाएं स्पष्ट करना जरूरी है
'स्पेस' बहुत अस्पष्ट शब्द है। इसलिए दोनों को स्पष्ट करना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। क्या कुछ दिनों तक कम बातचीत होगी? क्या रोज एक बार संपर्क रहेगा? क्या मिलने पर रोक होगी? स्पष्ट सीमाएं गलतफहमियां कम कर सकती हैं।