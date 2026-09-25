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अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं: भगवान विष्णु की कृपा से बरसेगी खुशियां! अपनों को भेजें ये अनंत चतुर्दशी संदेश

Fri, 25 Sep 2026 10:16 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 25 Sep 2026 10:16 AM IST
सार

Happy Anant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा और अनंत सूत्र धारण करने की परंपरा कई परिवारों में निभाई जाती है। भक्त इस दिन अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित है।
 

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Happy Anant Chaturdashi 2026 Wishes Messages Quotes Greetings And Wallpapers to Share With Family
अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं! - फोटो : Ai

Anant Chaturdashi Wishes 2026: अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है, जिसे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर श्रद्धालु पूजा-अर्चना करते हैं और परिवार की सुख-शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करते हैं।



कई स्थानों पर इसी दिन गणपति उत्सव का समापन भी होता है और भक्त भगवान गणेश को श्रद्धापूर्वक विदाई देते हैं। इस खास मौके पर लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और प्रियजनों को अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं, व्हाट्सएप संदेश, स्टेट्स और कोट्स भेजते हैं।

अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा और अनंत सूत्र धारण करने की परंपरा कई परिवारों में निभाई जाती है। भक्त इस दिन अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित है।

इस पावन अवसर पर आप अपने दोस्तों और परिवार को संदेश भेजकर अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं दे सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहे और परिवार में हमेशा शांति एवं खुशहाली रहे।

 
Happy Anant Chaturdashi 2026 Wishes Messages Quotes Greetings And Wallpapers to Share With Family
अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं! - फोटो : Ai

 

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बप्पा और विष्णु भगवान का आशीर्वाद बना रहे, 
घर में खुशियों का वास हो। 

अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं

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Happy Anant Chaturdashi 2026 Wishes Messages Quotes Greetings And Wallpapers to Share With Family
अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं! - फोटो : Ai

 

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"अनंत है प्रभु का दरबार,
भक्तों पर बरसाते प्यार।
संकट हरते, दुख हर लेते,
श्री हरि हैं जीवन का आधार।

अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं !

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Happy Anant Chaturdashi 2026 Wishes Messages Quotes Greetings And Wallpapers to Share With Family
अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं! - फोटो : Ai

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गणपति बप्पा संग विष्णु भगवान,
रखें आपके जीवन का मान,
सुख-शांति से भर जाए घर,
अनंत चतुर्दशी पर यही हो वरदान।

अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं 
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Happy Anant Chaturdashi 2026 Wishes Messages Quotes Greetings And Wallpapers to Share With Family
अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं! - फोटो : Ai

 

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अनंत है प्रभु की महिमा,
अनंत है उनकी शक्ति,
अनंत चतुर्दशी के दिन करें पूजा,
मिले जीवन में भक्ति और भक्ति।


अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं 

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