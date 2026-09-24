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पार्टनर का पासवर्ड नहीं पता तो क्या रिश्ता कमजोर है? भरोसे और प्राइवेसी पर कपल्स के ये सवाल जानें

Wed, 30 Sep 2026 05:06 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 30 Sep 2026 05:06 PM IST
सार

Relationship Tips: आखिर किस रिश्ते में ज्यादा भरोसा है? इसका जवाब हर कपल के लिए अलग है। पासवर्ड शेयर करना या न करना अपने आप में रिश्ते की मजबूती का प्रमाण नहीं है। असली सवाल यह है कि कपल एक-दूसरे की सीमाओं, सहमति और निजी जिंदगी का कितना सम्मान करते हैं।

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Love, Trust & Privacy: Should You Really Share Your Password With Your Partner?
रिश्ते में भरोसा बनाम निजता - फोटो : AI

Partner Password Sharing: रिश्ते में प्यार और भरोसे को लेकर हर कपल की सोच अलग होती है। कुछ पार्टनर एक-दूसरे के मोबाइल का लॉक, सोशल मीडिया पासवर्ड और पिन तक जानते हैं, जबकि कुछ कपल मानते हैं कि रिश्ते में प्यार होने के बावजूद हर व्यक्ति की अपनी निजी जगह और प्राइवेसी होनी चाहिए। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि क्या पासवर्ड शेयर करना रिश्ते में ज्यादा भरोसे की निशानी है?



एक बार, दो सहेलियां अपने रिश्तों को लेकर बात कर रही हैं। पहली सहेली गर्व से बताती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड का मोबाइल लॉक और सोशल मीडिया पासवर्ड पता है और वह कभी-कभी उसके चैट्स भी देखती है। उसका मानना है कि दोनों ने अपने पासवर्ड शेयर किए हैं, इसलिए उनका रिश्ता बहुत मजबूत है।

दूसरी सहेली इससे अलग सोचती है। वह बताती है कि उसने और उसके पार्टनर ने पासवर्ड शेयर नहीं किए, क्योंकि दोनों एक-दूसरे की निजता और व्यक्तिगत स्पेस का सम्मान करते हैं। उनके लिए भरोसे का मतलब फोन चेक करना नहीं, बल्कि बिना निगरानी के एक-दूसरे पर विश्वास करना है।

आखिर किस रिश्ते में ज्यादा भरोसा है? इसका जवाब हर कपल के लिए अलग है। पासवर्ड शेयर करना या न करना अपने आप में रिश्ते की मजबूती का प्रमाण नहीं है। असली सवाल यह है कि कपल एक-दूसरे की सीमाओं, सहमति और निजी जिंदगी का कितना सम्मान करते हैं।
Love, Trust & Privacy: Should You Really Share Your Password With Your Partner?
रिश्ते में भरोसा बनाम निजता - फोटो : AI

क्या पासवर्ड शेयर करना रिश्ते में भरोसे की निशानी है?

अगर कोई कपल अपनी इच्छा से पासवर्ड शेयर करता है और दोनों इस व्यवस्था से सहज हैं, तो यह उनके रिश्ते में पारदर्शिता का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिन कपल्स ने पासवर्ड शेयर नहीं किए, उनमें भरोसा कम है।

किसी रिश्ते में विश्वास इस बात से ज्यादा जुड़ा होता है कि पार्टनर एक-दूसरे से कितना ईमानदार संवाद करते हैं, मुश्किल समय में कितना साथ देते हैं और एक-दूसरे की बातों का सम्मान कितना करते हैं।
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रिश्ते में भरोसा बनाम निजता - फोटो : AI

क्या पासवर्ड पता होने का मतलब है कि रिश्ता मजबूत है?

ऐसा जरूरी नहीं। बाॅयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का पासवर्ड पता होना केवल यह बताता है कि उस व्यक्ति ने पासवर्ड साझा किया है। यह अपने आप में रिश्ते की गुणवत्ता का प्रमाण नहीं है।

अगर पासवर्ड जानने के बाद कोई पार्टनर लगातार दूसरे का फोन, चैट या सोशल मीडिया चेक करने लगे, तो मामला भरोसे से ज्यादा निगरानी और व्यक्तिगत सीमाओं से जुड़ सकता है। वहीं, कुछ कपल सुविधा के लिए पासवर्ड शेयर कर सकते हैं, जैसे किसी जरूरी स्थिति में एक-दूसरे के डिवाइस या अकाउंट तक पहुंचना।

इसलिए पासवर्ड शेयर करना और विश्वास करना दो अलग चीजें हैं।
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Relationship Tips - फोटो : AI

अगर पार्टनर का पासवर्ड न पता हो तो क्या करना चाहिए?

किसी व्यक्ति का पासवर्ड निजी रखना अपने आप में रिश्ते में समस्या का संकेत नहीं है। डिजिटल अकाउंट में निजी बातचीत, दोस्तों के संदेश, काम से जुड़ी जानकारी या व्यक्तिगत दस्तावेज हो सकते हैं।किसी को अपनी निजी डिजिटल जानकारी साझा करने के लिए मजबूर महसूस नहीं होना चाहिए।

स्वस्थ रिश्ते में दोनों पार्टनर यह तय कर सकते हैं कि कौन-सी जानकारी निजी रहेगी और कौन-सी साझा की जाएगी। अगर आपको अपने बाॅयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का पासवर्ड नहीं भी पता है तो चिंता नहीं करनी चाहिए, इसका ये अर्थ नहीं है कि आपका रिश्ता मजबूत नहीं है। बिना पासवर्ड जाने भी रिश्ते में भरोसा लाया जा सकता है।
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रिश्ते में भरोसा बनाम निजता - फोटो : AI

क्या पार्टनर का फोन चेक करना सही है?

यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों पार्टनर के बीच क्या सहमति बनी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से फोन दिखाता है, तो वह अलग बात है। लेकिन बिना अनुमति किसी का फोन या अकाउंट चेक करना उसकी निजता का उल्लंघन हो सकता है।

खासकर तब, जब फोन चेक करना बार-बार होने लगे और हर बातचीत या नोटिफिकेशन पर शक किया जाने लगे। ऐसी स्थिति में पासवर्ड समस्या का समाधान नहीं करता; बल्कि भरोसे और संवाद से जुड़े मूल मुद्दे पर बातचीत करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है।

 
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