अक्षय कुमार बर्थडे: एक्टर ने फैंस को कहा शुक्रिया, ‘हैवान’ के लिए हुए उत्साहित, बोले- 'आपको अपना दूसरा पहलू..'

आज अभिनेता अक्षय कुमार 59वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर एक्टर ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस को शुक्रिया कहा। इसके साथ ही एक्टर ने फैंस से अपनी आगामी फिल्म ‘हैवान’ में नए तरह का किरदार पेश करने का वादा भी किया।

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पोस्ट में क्या बोले अक्षय?

अपने जन्मदिन पर अक्षय कुमार ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ‘मेरे जन्मदिन के मौके पर मेरे मन में एक ख्याल आया। क्या हो अगर जो बुरा दिखाई दे रहा है, वह बुरा न हो। जो आपको अच्छा दिखाई दे रहा है वह अच्छा न हो। मुझे फिल्म हैवान ने यही सिखाया है। इतने साल मुझे प्यार देने के लिए शुक्रिया। इस शुक्रवार मैं आपको अपना वो पहलू दिखाने वाला हूं जो आपने कभी नहीं देखा होगा।'