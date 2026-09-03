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जन्माष्टमी की शुभकामनाएं: “नंद के घर आनंद भयो…” कृष्ण जन्मोत्सव पर अपनों को भेजें ये खास संदेश

Thu, 03 Sep 2026 07:47 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 03 Sep 2026 07:47 PM IST
सार

Happy Janmashtami Wishes 2026: अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर अपनों को कुछ ऐसा संदेश भेजना चाहते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति के साथ प्रेम और सकारात्मकता की भावना हो, तो यहां दिए गए संदेश आपके काम आ सकते हैं।

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Happy Janmashtami Wishes 2026: Best Krishna Janmashtami Messages for Family and Friends
कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं - फोटो : AI

Janmashtami Wishes in Hindi: जन्माष्टमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। यही कारण है कि इस दिन देशभर में मंदिरों को सजाया जाता है, भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना की जाती है और आधी रात के समय कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाता है।



इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को मनाई जा रही है। जन्माष्टमी प्रेम, भक्ति, धर्म, कर्म और सकारात्मक जीवन का संदेश देने का अवसर है। भगवान कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से लेकर महाभारत के मार्गदर्शक तक अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। उनके जीवन से जुड़ी कथाएं आज भी लोगों को प्रेम, कर्तव्य, धैर्य, बुद्धिमत्ता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं।

इस खास अवसर पर लोग अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और कृष्ण जन्माष्टमी संदेश भेजते हैं। सोशल मीडिया के दौर में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर खूबसूरत शुभकामना संदेश साझा करना भी त्योहार का हिस्सा बन गया है।

अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर अपनों को कुछ ऐसा संदेश भेजना चाहते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति के साथ प्रेम और सकारात्मकता की भावना हो, तो यहां दिए गए संदेश आपके काम आ सकते हैं।
Happy Janmashtami Wishes 2026: Best Krishna Janmashtami Messages for Family and Friends
कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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कान्हा की मुरली की मधुर तान,
राधा के प्रेम की प्यारी पहचान।
आपके जीवन में खुशियां हों हजार,
जन्माष्टमी की शुभकामनाएं बार-बार।

जय श्रीकृष्ण!

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Happy Janmashtami Wishes 2026: Best Krishna Janmashtami Messages for Family and Friends
कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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मुरली की धुन से सजे हर पल,
कान्हा की कृपा से खिले आपका जीवन।
दूर हों सारे दुख और खुशियां आएं अपार,
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

जय श्रीकृष्ण! 

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Happy Janmashtami Wishes 2026: Best Krishna Janmashtami Messages for Family and Friends
कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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नंद के घर आनंद भयो,
जय कन्हैया लाल की।
हाथी घोड़ा पालकी,
जय कन्हैया लाल की।

जय श्रीकृष्ण!

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Happy Janmashtami Wishes 2026: Best Krishna Janmashtami Messages for Family and Friends
कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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लड्डू गोपाल आपके घर में खुशियां लाएं,
माखन-मिश्री की मिठास जीवन में घोल जाएं।
हर मनोकामना हो आपकी पूरी,
कान्हा की कृपा से जिंदगी हो खूबसूरत और पूरी।

जय श्रीकृष्ण!

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