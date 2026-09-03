Janmashtami Wishes in Hindi: जन्माष्टमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। यही कारण है कि इस दिन देशभर में मंदिरों को सजाया जाता है, भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना की जाती है और आधी रात के समय कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाता है।





इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को मनाई जा रही है। जन्माष्टमी प्रेम, भक्ति, धर्म, कर्म और सकारात्मक जीवन का संदेश देने का अवसर है। भगवान कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से लेकर महाभारत के मार्गदर्शक तक अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। उनके जीवन से जुड़ी कथाएं आज भी लोगों को प्रेम, कर्तव्य, धैर्य, बुद्धिमत्ता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं।



इस खास अवसर पर लोग अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और कृष्ण जन्माष्टमी संदेश भेजते हैं। सोशल मीडिया के दौर में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर खूबसूरत शुभकामना संदेश साझा करना भी त्योहार का हिस्सा बन गया है।



अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर अपनों को कुछ ऐसा संदेश भेजना चाहते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति के साथ प्रेम और सकारात्मकता की भावना हो, तो यहां दिए गए संदेश आपके काम आ सकते हैं।