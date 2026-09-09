राहुल गांधी पर रामदास आठवले का बड़ा हमला: बोले- हमेशा भ्रामक और झूठे बयान देते हैं, आरक्षण पर भी कही बड़ी बात

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रामदास आठवले ने कहा, "राहुल गांधी हमेशा झूठी बातें करते हैं, इसलिए पीएम मोदी ने बताया है कि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भारत सरकार आपके लिए काम कर रही है। युवा, महिला, किसान और सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए मौजूदा सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी लोगों से झूठे वादे करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी ने जेन-जी को वडोदरा के कार्यक्रम में बताया है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें।"केंद्रीय मंत्री ने अपने दौरे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, "आज मैं छत्तीसगढ़ आया हूं। मेरा बिलासपुर में कार्यक्रम है, इसलिए मैं बिलासपुर जाऊंगा। उससे पहले हमने यहां सरकारी अधिकारियों को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया है। हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की कई योजनाएं हैं और हम यह समझना चाहते हैं कि यहां इन योजनाओं के तहत क्या किया जा रहा है।"उन्होंने कहा कि संविधान हमारे देश को डॉ. बीआर अंबेडकर ने दिया था और पूरा देश इसके सिद्धांतों के अनुसार चलता है। हमारा संविधान सभी धर्मों के लोगों - हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, लिंगायत और अन्य धर्मों के लोगों को समान न्याय प्रदान करता है। भारत का संविधान हर धर्म की रक्षा का प्रावधान करता है।आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण भारत देश को मजबूत करने के लिए लाया गया था। उन्होंने कहा कि जब भारत का संविधान लिखने का वक्त आया था, तो बाबा साहेब अंबेडकर ने आरक्षण का जिक्र किया था। तब कुछ लोगों ने विरोध किया था, तो बाबा साहेब अंबेडकर ने बताया था कि देश को आगे बढ़ाना है तो लोगों को आरक्षण देने की आवश्यकता है। आरक्षण का फायदा हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी को मिलता है। ऐसे में आरक्षण का विरोध करना ठीक नहीं है।