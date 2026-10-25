Sharad Purnima Wishes 2026: शरद पूर्णिमा का पावन पर्व आस्था, प्रेम, सुख-समृद्धि और चांदनी रात की खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। साल 2026 में शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर रविवार को मनाई जा रही है। इस दिन अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष धार्मिक महत्व है। कई क्षेत्रों में इसे कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।



हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। भक्त सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। ब्रज क्षेत्र में इस पर्व का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला से भी जोड़ा जाता है। इस अवसर पर कई घरों में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी अमृत के समान गुणों वाली होती है। यह एक पारंपरिक धार्मिक विश्वास है। खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों के बीच बांटा जाता है। इस खास अवसर पर लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर त्योहार की खुशियां बांटते हैं।