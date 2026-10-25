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शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं: आज है शरद पूर्णिमा, खूबसूरत संदेशों से अपनों पर करें शुभकामनाओं की वर्षा

Sun, 25 Oct 2026 10:00 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sun, 25 Oct 2026 10:00 AM IST
सार

Happy Sharad Purnima 2026 Wishes in Hindi: आज शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज रात पूर्णिमा का चांद दिखेगा। मान्यता है कि इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है। इस मौके पर अपने प्रियजनों पर शुभकामनाओं का वर्षा करें। खूबसूरत संदेश, कोट्स और तस्वीरें साझा करें।

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Happy Sharad Purnima 2026 Wishes in Hindi Images Quotes Messages WhatsApp Status
शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं - फोटो : AI

Sharad Purnima Wishes 2026: शरद पूर्णिमा का पावन पर्व आस्था, प्रेम, सुख-समृद्धि और चांदनी रात की खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। साल 2026 में शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर रविवार को मनाई जा रही है। इस दिन अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष धार्मिक महत्व है। कई क्षेत्रों में इसे कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। 


हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। भक्त सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। ब्रज क्षेत्र में इस पर्व का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला से भी जोड़ा जाता है।

इस अवसर पर कई घरों में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी अमृत के समान गुणों वाली होती है। यह एक पारंपरिक धार्मिक विश्वास है। खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों के बीच बांटा जाता है।  इस खास अवसर पर लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर त्योहार की खुशियां बांटते हैं। 
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Happy Sharad Purnima 2026 Wishes in Hindi Images Quotes Messages WhatsApp Status
शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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चांद उतरा है आज आसमान से,
खुशियां आई हैं हर एक अरमान से।
रिश्तों में प्रेम और जीवन में बहार हो,
आपका हर दिन खुशियों का त्योहार हो।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं!
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Happy Sharad Purnima 2026 Wishes in Hindi Images Quotes Messages WhatsApp Status
शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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चांद की चांदनी से रोशन हो आपका जहान,
खुशियों से महक उठे आपकी हर शाम।
मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे,
होंठों पर मुस्कान और दिल में रहे अरमान।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं!
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Happy Sharad Purnima 2026 Wishes in Hindi Images Quotes Messages WhatsApp Status
Sharad Purnima Wishes - फोटो : AI

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चांद की रोशनी आपके जीवन में उजाला भर दे,
शरद पूर्णिमा आपके हर सपने को पूरा कर दे।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं!

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Happy Sharad Purnima 2026 Wishes in Hindi Images Quotes Messages WhatsApp Status
शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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पूर्णिमा का चांद आपके चेहरे पर मुस्कान सजाए,
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर खुशहाली लाए।

 

 


शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं!

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