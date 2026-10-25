{"_id":"6add96f2330ed2ded607c366","slug":"padma-shri-awardee-chef-damu-dies-at-72-his-name-in-guinness-world-records-2026-10-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शेफ दामू: शेफ दामोदरन का हुआ निधन, 72 की उम्र में ली आखिरी सांस; गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम","category":{"title":"South Cinema","title_hn":"साउथ सिनेमा","slug":"south-cinema"}}

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मशहूर शेफ और टेलीविजन हस्ती डॉ. के. दामोदरन का आज निधन हो गया है। वह 72 वर्ष के थे। उन्हें 'शेफ दामू' के नाम से जाना जाता था। शेफ दामू तमिल टेलीविजन पर अपने कुकिंग शो के जरिए घर-घर में पहचाने गए। 3 सितंबर 1954 को तमिलनाडु में जन्मे दामोदरन को खाना पकाने का ऐसा शौक था, जो आगे चलकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक बेहतरीन करियर में बदल गया।

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आसान भाषा में पकवानों के बारे में बताया

दामोदरन ने 2004 में मद्रास विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। शेफ दामू तमिल टेलीविजन पर अपने कुकिंग शो के जरिए घर-घर में पहचाने गए। पकवानों की विधि को आसान तरीके से समझाने की उनकी खूबी ने इस कला को दर्शकों तक पहुंचाने में मदद की।

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