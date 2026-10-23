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करवा चौथ 2026: शादी के बाद पहला करवा चौथ? नई दुल्हन भूलकर भी न करें ये गलतियां

Fri, 23 Oct 2026 02:12 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 23 Oct 2026 02:12 PM IST
सार

Karwa Chauth 2026: शादी के बाद पहला करवा चौथ प्रेम, परंपरा और नए रिश्तों के साथ जुड़ने का अवसर है। नई दुल्हन को पूजा और रस्मों की तैयारी के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। परिवार की परंपराओं को समझकर और अपनी सुविधा के अनुसार तैयारी करके इस दिन को खास बनाया जा सकता है।

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First Karwa Chauth After Marriage: Do and Donts for Newly Married Women
करवा चौथ पर क्या करें और क्या न करें - फोटो : AI

First Karwa Chauth Vrat: शादी के बाद पहला करवा चौथ हर नई दुल्हन के लिए खास माना जाता है। इस दिन को लेकर उत्साह के साथ मन में कई सवाल भी होते हैं। सरगी कब खानी चाहिए, व्रत की शुरुआत कैसे करें, पूजा में किन चीजों की जरूरत होती है और चांद निकलने पर व्रत कैसे खोलें? इन बातों को लेकर अलग-अलग परिवारों में अपनी परंपराएं प्रचलित हैं। ऐसे में पहली बार करवा चौथ रखने वाली महिलाओं के लिए जरूरी है कि वे अपने परिवार के रीति-रिवाजों को समझें और पूजा की तैयारी पहले से कर लें।



करवा चौथ परंपरागत रूप से विवाहित महिलाओं के व्रत और पूजा से जुड़ा त्योहार है। कई महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। शादी के बाद पहला करवा चौथ होने के कारण नई दुल्हन के लिए कपड़ों, श्रृंगार, सरगी और पूजा की तैयारियों का विशेष महत्व हो सकता है। हालांकि, हर रस्म सभी परिवारों में अनिवार्य नहीं होती। आइए जानते हैं कि पहले करवा चौथ पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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First Karwa Chauth After Marriage: Do and Donts for Newly Married Women
karwa chauth Sargi - फोटो : Adobe stock

सरगी समय पर खाएं

कई परिवारों में सास अपनी बहू को सरगी देती हैं, जिसमें फल, मिठाई, मेवे और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं। इसे सुबह सूर्योदय से पहले खाया जाता है। सरगी में क्या-क्या रखना है और इसे किस समय खाना है, इसकी जानकारी परिवार की परंपरा के अनुसार पहले ही ले लें। पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है।
First Karwa Chauth After Marriage: Do and Donts for Newly Married Women
करवा चौथ पूजा थाली की सामग्री सूची - फोटो : Ai

पूजा की तैयारी पहले से करें

करवा चौथ की पूजा के लिए करवा, दीपक, रोली, अक्षत, मिठाई, फल और पूजा की थाली जैसी चीजें तैयार रख सकती हैं। कई परिवारों में करवा चौथ की कथा सुनने और पारंपरिक पूजा करने का रिवाज है। पूजा का समय और विधि स्थानीय पंचांग तथा परिवार की परंपरा के अनुसार तय करें।

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karwa chauth - फोटो : instagram

पारंपरिक कपड़े और श्रृंगार अपनी पसंद से चुनें

पहले करवा चौथ पर कई नई दुल्हनें साड़ी या लहंगा पहनती हैं और चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर व अन्य श्रृंगार करती हैं। हालांकि, किसी खास रंग या कपड़े को पहनना हर जगह अनिवार्य नहीं है। अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार कपड़े चुनें।
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First Karwa Chauth After Marriage: Do and Donts for Newly Married Women
करवा चौथ का नेक - फोटो : AI

सास और परिवार की परंपराओं को समझें

कुछ परिवारों में सास को बायना या उपहार देने, आशीर्वाद लेने और अन्य रिश्तेदारों के साथ रस्में निभाने का चलन है। इन परंपराओं के बारे में घर के बड़े-बुजुर्गों से पूछ लें, ताकि तैयारी में कोई असमंजस न रहे।
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