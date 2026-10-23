First Karwa Chauth Vrat: शादी के बाद पहला करवा चौथ हर नई दुल्हन के लिए खास माना जाता है। इस दिन को लेकर उत्साह के साथ मन में कई सवाल भी होते हैं। सरगी कब खानी चाहिए, व्रत की शुरुआत कैसे करें, पूजा में किन चीजों की जरूरत होती है और चांद निकलने पर व्रत कैसे खोलें? इन बातों को लेकर अलग-अलग परिवारों में अपनी परंपराएं प्रचलित हैं। ऐसे में पहली बार करवा चौथ रखने वाली महिलाओं के लिए जरूरी है कि वे अपने परिवार के रीति-रिवाजों को समझें और पूजा की तैयारी पहले से कर लें।
करवा चौथ परंपरागत रूप से विवाहित महिलाओं के व्रत और पूजा से जुड़ा त्योहार है। कई महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। शादी के बाद पहला करवा चौथ होने के कारण नई दुल्हन के लिए कपड़ों, श्रृंगार, सरगी और पूजा की तैयारियों का विशेष महत्व हो सकता है। हालांकि, हर रस्म सभी परिवारों में अनिवार्य नहीं होती। आइए जानते हैं कि पहले करवा चौथ पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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karwa chauth Sargi
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सरगी समय पर खाएं
कई परिवारों में सास अपनी बहू को सरगी देती हैं, जिसमें फल, मिठाई, मेवे और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं। इसे सुबह सूर्योदय से पहले खाया जाता है। सरगी में क्या-क्या रखना है और इसे किस समय खाना है, इसकी जानकारी परिवार की परंपरा के अनुसार पहले ही ले लें। पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है।
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करवा चौथ पूजा थाली की सामग्री सूची
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पूजा की तैयारी पहले से करें
करवा चौथ की पूजा के लिए करवा, दीपक, रोली, अक्षत, मिठाई, फल और पूजा की थाली जैसी चीजें तैयार रख सकती हैं। कई परिवारों में करवा चौथ की कथा सुनने और पारंपरिक पूजा करने का रिवाज है। पूजा का समय और विधि स्थानीय पंचांग तथा परिवार की परंपरा के अनुसार तय करें।
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karwa chauth
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पारंपरिक कपड़े और श्रृंगार अपनी पसंद से चुनें
पहले करवा चौथ पर कई नई दुल्हनें साड़ी या लहंगा पहनती हैं और चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर व अन्य श्रृंगार करती हैं। हालांकि, किसी खास रंग या कपड़े को पहनना हर जगह अनिवार्य नहीं है। अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार कपड़े चुनें।
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करवा चौथ का नेक
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सास और परिवार की परंपराओं को समझें
कुछ परिवारों में सास को बायना या उपहार देने, आशीर्वाद लेने और अन्य रिश्तेदारों के साथ रस्में निभाने का चलन है। इन परंपराओं के बारे में घर के बड़े-बुजुर्गों से पूछ लें, ताकि तैयारी में कोई असमंजस न रहे।