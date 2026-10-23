First Karwa Chauth Vrat: शादी के बाद पहला करवा चौथ हर नई दुल्हन के लिए खास माना जाता है। इस दिन को लेकर उत्साह के साथ मन में कई सवाल भी होते हैं। सरगी कब खानी चाहिए, व्रत की शुरुआत कैसे करें, पूजा में किन चीजों की जरूरत होती है और चांद निकलने पर व्रत कैसे खोलें? इन बातों को लेकर अलग-अलग परिवारों में अपनी परंपराएं प्रचलित हैं। ऐसे में पहली बार करवा चौथ रखने वाली महिलाओं के लिए जरूरी है कि वे अपने परिवार के रीति-रिवाजों को समझें और पूजा की तैयारी पहले से कर लें।





करवा चौथ परंपरागत रूप से विवाहित महिलाओं के व्रत और पूजा से जुड़ा त्योहार है। कई महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। शादी के बाद पहला करवा चौथ होने के कारण नई दुल्हन के लिए कपड़ों, श्रृंगार, सरगी और पूजा की तैयारियों का विशेष महत्व हो सकता है। हालांकि, हर रस्म सभी परिवारों में अनिवार्य नहीं होती। आइए जानते हैं कि पहले करवा चौथ पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ परंपरागत रूप से विवाहित महिलाओं के व्रत और पूजा से जुड़ा त्योहार है। कई महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। शादी के बाद पहला करवा चौथ होने के कारण नई दुल्हन के लिए कपड़ों, श्रृंगार, सरगी और पूजा की तैयारियों का विशेष महत्व हो सकता है। हालांकि, हर रस्म सभी परिवारों में अनिवार्य नहीं होती। आइए जानते हैं कि पहले करवा चौथ पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।