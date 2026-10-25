श्रीनगर: 'पाकिस्तान कर रहा कश्मीरियों की रक्षा, केंद्र की नीयत ठीक नहीं', फारूक के बयान पर मचा सियासी बवाल

ये कहा फारूक ने

फारूक ने कहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दे को उठाने के पाकिस्तान के प्रयासों से भारत पर दबाव बन रहा है। कहा, आप दिल्ली से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपको उनके सामने खड़े होने और लड़ने का साहस जुटाना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका नामोनिशान मिट जाएगा। आपका नाम-पहचान गायब हो जाएगी।



पड़ोसी पाकिस्तान लगातार उनके पीछे पड़ा हुआ है। वह हर जगह कहता है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है। वह हमारी रक्षा कर रहा है। अन्यथा उनकी (केंद्र) नीयत अच्छी नहीं है। वे कहते कुछ हैं लेकिन करते बिल्कुल अलग हैं। कहा, जम्मू-कश्मीर के लोगों ने कभी खुद के भारतीय होने से इन्कार नहीं किया। हमने बार-बार दोहराया कि हमारा विलय भारत में हुआ, महात्मा गांधी के भारत में, जवाहर लाल नेहरू के भारत में, मौलाना अबुल कलाम आजाद के भारत में। कहा, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दौर आएगा जब सत्ता के लिए हिंदू-मुस्लिम को आमने-सामने खड़ा कर दिया जाएगा।