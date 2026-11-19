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खरगे ने अपने पोस्ट में लिखा, 'भारत की आयरन लेडी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। वह अदम्य साहस, संघर्ष और मजबूत नेतृत्व की प्रतीक थीं। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, योगदान, दृढ़ इच्छाशक्ति और निर्णायक नेतृत्व सदैव हमारी प्रेरणा बना रहेगा।कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। एक्स हैंडल पर अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में देश ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और संस्थागत बदलाव देखे। उन्होंने कृषि उत्पादन को मजबूत करने, बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और भारत के अंतरिक्ष एवं परमाणु कार्यक्रमों को समर्थन देने में इंदिरा गांधी की भूमिका का उल्लेख किया।भारत की 'आयरन लेडी' के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर, 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी थीं। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाली। इसके बाद जनवरी 1980 में वह दोबारा प्रधानमंत्री बनीं और 1984 में उनकी हत्या होने तक इस पद पर रहीं।इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध था। उनके नेतृत्व में लड़े गए इस युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ। इस संघर्ष में उनकी भूमिका ने उन्हें निर्णायक फैसले लेने वाली और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति वाली नेता के रूप में स्थापित किया। उनकी जयंती 19 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता और अखंडता में उनके योगदान को याद करने के लिए समर्पित किया गया है।इंदिरा गांधी की 31 अक्तूबर, 1984 को उनके दो अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। यह घटना ऑपरेशन ब्लूस्टार के कुछ महीने बाद हुई थी। ऑपरेशन ब्लूस्टार सैन्य अभियान था, जिसे अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे सशस्त्र अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया था। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है।