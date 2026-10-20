Dussehra wishes 2026: दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक। हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला विजयादशमी का पर्व हमें प्रभु श्रीराम के आदर्शों, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर अधर्म का अंत किया था। दशहरे का उत्सव केवल रावण दहन और आतिशबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर छिपे अहंकार, क्रोध, लोभ और बुराइयों को समाप्त करने का संदेश भी देता है।
इस खास अवसर पर लोग अपने प्रियजनों को दशहरा की शुभकामनाएं, खूबसूरत शायरी, लिरिकल संदेश और कविताएं भेजकर उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।
अगर आप भी इस विजयादशमी पर अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, तो यहां दिए गए दशहरा के शुभकामना संदेश, दिल छू लेने वाली शायरी और कविताओं के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं।
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दशहरा की शुभकामनाएं
- फोटो : Ai
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जब-जब मन में अहंकार का रावण सिर उठाए,
राम के आदर्शों का दीप उसे राह दिखाए।
जीवन में सत्य और प्रेम का सदा वास हो,
आपके हर दिन में खुशियों का उल्लास हो।
विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
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दशहरा की शुभकामनाएं
- फोटो : Ai
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राम की मर्यादा, सीता का सम्मान मिले,
हनुमान-सी भक्ति और लक्ष्मण-सा साथ मिले।
मिट जाए जीवन से हर दुख और अंधकार,
आपके घर में सदा बरसे खुशियों की बहार।
दशहरा मंगलमय हो!
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दशहरा की शुभकामनाएं
- फोटो : Ai
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हर दिल में राम का उजियारा हो,
हर जीवन खुशियों का किनारा हो।
मिट जाएं मन के सारे विकार,
विजयादशमी लाए खुशियां अपार।
दशहरा की शुभकामनाएं!
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दशहरा की शुभकामनाएं
- फोटो : Ai
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रावण के पुतले संग हर बुराई जलाएं,
मन के भीतर प्रेम और विश्वास जगाएं।
सत्य की राह पर कदम बढ़ाते रहें,
हर मुश्किल में जीत के दीप जलाते रहें।
आपको और आपके परिवार को दशहरे की बधाई!
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