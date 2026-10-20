Dussehra wishes 2026: दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक। हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला विजयादशमी का पर्व हमें प्रभु श्रीराम के आदर्शों, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।





मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर अधर्म का अंत किया था। दशहरे का उत्सव केवल रावण दहन और आतिशबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर छिपे अहंकार, क्रोध, लोभ और बुराइयों को समाप्त करने का संदेश भी देता है।



इस खास अवसर पर लोग अपने प्रियजनों को दशहरा की शुभकामनाएं, खूबसूरत शायरी, लिरिकल संदेश और कविताएं भेजकर उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।



अगर आप भी इस विजयादशमी पर अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, तो यहां दिए गए दशहरा के शुभकामना संदेश, दिल छू लेने वाली शायरी और कविताओं के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं।

