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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 20 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 20 Oct 2026 07:30 AM IST
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लाइव अपडेट
06:39 AM, 20-Oct-2026
युवाओं के लिए काम की खबर: PMEGP पोर्टल कब खुलेगा? जीतन राम मांझी ने बताया आवेदन शुरू होने का पूरा अपडेटबिहार में पहले से ही रोजगार और स्वरोजगार को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे में जिला उद्योग केंद्र से लेकर ऑनलाइन पोर्टल तक आवेदन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाने से युवाओं की परेशानी और बढ़ गई है। युवाओं की इस परेशानी को लेकर 'अमर उजाला' ने केंद्रीय मंत्री से बात की, आइये जानते हैं उन्होंने क्या अपडेट दिया? और पढ़ें
05:53 AM, 20-Oct-2026