पेरेंटिंग टिप्स: बच्चे के बेहतर विकास में मदद करेंगे स्मार्ट और मॉडर्न पेरेंटिंग के ये असरदार तरीके



मॉडर्न पेरेंटिंग में बच्चों की परवरिश को माता-पिता दोनों की साझा जिम्मेदारी माना जाता है। जब बच्चा दोनों का है, तो उसकी देखभाल और विकास की जिम्मेदारी भी मिलकर निभानी चाहिए। इसके लिए पति-पत्नी आपसी सहमति से घर और बच्चे से जुड़े काम बांट सकते हैं। जैसे एक पैरेंट बच्चे के खान-पान और दिनचर्या का ध्यान रख सकता है, तो दूसरा पढ़ाई और होमवर्क में मदद कर सकता है। हालांकि, जिम्मेदारियां तय करते समय यह जरूरी है कि दोनों एक-दूसरे का सहयोग करें और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे की भूमिका भी निभाएं। इस तरह बच्चे को माता-पिता दोनों का समय, प्यार और मार्गदर्शन मिल सकता है।





बच्चों की परवरिश में अनुशासन जरूरी



बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए प्यार और देखभाल के साथ अनुशासन बनाए रखना भी जरूरी है। इसके लिए माता-पिता को बच्चे के नियमों और व्यवहार को लेकर आपस में तालमेल बनाकर रखना चाहिए। अगर बच्चा कोई गलती करता है, तो उसे समझाने के दौरान माता-पिता एक-दूसरे की बात काटने या बच्चे के सामने आपस में बहस करने से बचें। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एक पैरेंट बच्चे को डांट रहा हो, तो दूसरा हर हाल में चुप रहे। अगर डांटने का तरीका अनुचित या जरूरत से ज्यादा कठोर हो, तो दूसरे पैरेंट को बच्चे का साथ देना चाहिए। बेहतर होगा कि दोनों मिलकर बच्चे को उसकी गलती समझाएं, सही व्यवहार के बारे में बताएं और अनुशासन के नियम तय करें। इससे बच्चे को स्पष्ट सीमाएं समझने और अपनी गलतियों से सीखने में मदद मिल सकती है।