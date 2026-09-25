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गणपति विसर्जन की शुभकामनाएं: बप्पा को भावभीनी विदाई, घर-घर गूंजा ‘गणपति बप्पा मोरया’

Fri, 25 Sep 2026 09:52 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 25 Sep 2026 09:52 AM IST
सार

Ganpati Visarjan 2026: “गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ” के साथ आप अपने दोस्तों और परिवार को गणपति विसर्जन की शुभकामनाएं भेज सकते हैं। बप्पा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लेकर आएं और हर संकट को दूर करें।

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Ganpati Bappa Morya: Best Ganpati Visarjan Wishes, Messages and Status For Whatsapp Instagram
गणपति विसर्जन की शुभकामनाएं - फोटो : Ai

Ganpati Visarjan Wishes : गणपति विसर्जन का दिन भक्तों के लिए भावनाओं से भरा होता है। कई दिनों तक घरों और पंडालों में विराजमान रहने के बाद भगवान गणेश को श्रद्धा और भक्ति के साथ विदाई दी जाती है। इस दौरान भक्त “गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ” के जयकारों के साथ बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं।



गणपति विसर्जन आस्था, भक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। भक्त भगवान गणेश से सुख, समृद्धि, शांति और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। सोशल मीडिया पर भी गणपति विसर्जन की शुभकामनाएं, तस्वीरें, स्टेटस और संदेश खूब साझा किए जाते हैं।

मान्यता है कि भगवान गणेश भक्तों के जीवन से विघ्न दूर करते हैं। गणपति उत्सव के समापन पर विसर्जन के जरिए भक्त बप्पा को भावुक विदाई देते हैं और अगले वर्ष फिर से उनके आगमन की कामना करते हैं। विसर्जन के दौरान श्रद्धालु पूजा-अर्चना करते हैं और पूरे उत्साह के साथ बप्पा को विदा करते हैं।

“गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ” के साथ आप अपने दोस्तों और परिवार को गणपति विसर्जन की शुभकामनाएं भेज सकते हैं। बप्पा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लेकर आएं और हर संकट को दूर करें।
Ganpati Bappa Morya: Best Ganpati Visarjan Wishes, Messages and Status For Whatsapp Instagram
गणपति विसर्जन की शुभकामनाएं - फोटो : Ai

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गणपति बप्पा जा रहे हैं आज
आशीर्वाद में रखना हमेशा याद।

गणपति बप्पा मोरया!

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Ganpati Bappa Morya: Best Ganpati Visarjan Wishes, Messages and Status For Whatsapp Instagram
गणपति विसर्जन की शुभकामनाएं - फोटो : Ai

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गणपति विराजे हमारे आशियाने में,
अब आ गया गजानन की विदाई का दिन
गजानन जी चले अपने धाम
ये वादा लिए कि लौटकर आएंगे फिर से।

गणपति बप्पा मोरया!

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Ganpati Bappa Morya: Best Ganpati Visarjan Wishes, Messages and Status For Whatsapp Instagram
गणपति विसर्जन की शुभकामनाएं - फोटो : Ai

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गणेश विसर्जन का यह प्यारा दिन है,
सब दिल से बोलो,

"गणपति बप्पा मोरया!"।

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गणपति विसर्जन की शुभकामनाएं - फोटो : Ai

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बप्पा रहेगा फिर इंतजार
अगले बरस आना मेरे आवास।

गणपति बप्पा मोरया
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