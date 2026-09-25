Ganpati Visarjan Wishes : गणपति विसर्जन का दिन भक्तों के लिए भावनाओं से भरा होता है। कई दिनों तक घरों और पंडालों में विराजमान रहने के बाद भगवान गणेश को श्रद्धा और भक्ति के साथ विदाई दी जाती है। इस दौरान भक्त “गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ” के जयकारों के साथ बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं।





गणपति विसर्जन आस्था, भक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। भक्त भगवान गणेश से सुख, समृद्धि, शांति और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। सोशल मीडिया पर भी गणपति विसर्जन की शुभकामनाएं, तस्वीरें, स्टेटस और संदेश खूब साझा किए जाते हैं।



मान्यता है कि भगवान गणेश भक्तों के जीवन से विघ्न दूर करते हैं। गणपति उत्सव के समापन पर विसर्जन के जरिए भक्त बप्पा को भावुक विदाई देते हैं और अगले वर्ष फिर से उनके आगमन की कामना करते हैं। विसर्जन के दौरान श्रद्धालु पूजा-अर्चना करते हैं और पूरे उत्साह के साथ बप्पा को विदा करते हैं।



“गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ” के साथ आप अपने दोस्तों और परिवार को गणपति विसर्जन की शुभकामनाएं भेज सकते हैं। बप्पा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लेकर आएं और हर संकट को दूर करें।