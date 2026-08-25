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ईद मिलाद-उन-नबी मुबारक: पैगंबर साहब को करें दुआओं में याद, करीबियों को भेजें दिल छू लेने वाले खूबसूरत पैगाम

Tue, 25 Aug 2026 05:35 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 25 Aug 2026 05:35 PM IST
सार

Eid e Milad 2026 Wishes: इस साल 26 अगस्त को ईद ए मिलाद उन नबी मनाई जा रही है। इस मौके पर लोग पैगंबर हजरत मुहम्मद की सीरत और शिक्षाओं को याद करते हैं तथा परिवार, दोस्तों और अपने चाहने वालों को मुबारकबाद देते हैं। 

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Eid Milad Un Nabi Mubarak 2026: Best Wishes, HD Images Whatsapp Status and Wallpapers to Share
ईद ए मिलाद की मुबारकबाद - फोटो : Ai

Eid Milad Un Nabi Mubarak 2026: जश्ने ईद मिलाद-उन-नबी मुबारक! ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुस्लिम समुदाय के लिए एक खास और भावनात्मक अवसर है। इस साल 26 अगस्त को ईद ए मिलाद उन नबी मनाई जा रही है। इस मौके पर लोग पैगंबर हजरत मुहम्मद की सीरत और शिक्षाओं को याद करते हैं तथा परिवार, दोस्तों और अपने चाहने वालों को मुबारकबाद देते हैं। सोशल मीडिया के दौर में त्योहारों की शुभकामनाएं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्टेटस, स्टोरी, पोस्ट और रील के जरिए साझा करना भी आम हो गया है।



अगर आप भी इस खास मौके पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कुछ खूबसूरत और दिल छू लेने वाले शब्दों में ईद मिलाद उन नबी मुबारक कहना चाहते हैं, तो यहां दिए गए संदेश और कोट्स आपके काम आ सकते हैं। इन्हें आप इंस्टग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेट्स, फेसबुक पोस्ट, रील कैप्शन या त्योहार के पोस्टर और थंबनेल में इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस मौके पर शुभकामनाओं के साथ अमन, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देना भी खूबसूरत तरीका है। छोटी-सी शुभकामना भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। तो इस ईद-ए-मिलाद पर अपनों के साथ खुशियां साझा करें और उन्हें कहें, “जश्ने ईद मिलाद-उन-नबी मुबारक!”
Eid Milad Un Nabi Mubarak 2026: Best Wishes, HD Images Whatsapp Status and Wallpapers to Share
ईद ए मिलाद उन नबी की मुबारकबाद - फोटो : Ai

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नूर से रोशन हो हर दिल का जहां,
मोहब्बत से महके हर एक आशियां,
लबों पर रहे दरूद-ओ-सलाम,
आ गया ईद-ए-मिलाद का पैगाम।

मिलाद उन नबी मुबारक!

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Eid Milad Un Nabi Mubarak 2026: Best Wishes, HD Images Whatsapp Status and Wallpapers to Share
ईद ए मिलाद उन नबी की मुबारकबाद - फोटो : Ai

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रहमतों की बारिश हो, खुशियों की बहार हो,
हर दिल में मोहब्बत और चेहरे पर निखार हो,
दरूद की महक से रोशन रहे हर शाम,
ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक तमाम।

मिलाद उन नबी मुबारक

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Eid Milad Un Nabi Mubarak 2026: Best Wishes, HD Images Whatsapp Status and Wallpapers to Share
ईद ए मिलाद उन नबी की मुबारकबाद - फोटो : Ai

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दिल में हो मोहब्बत, जुबां पर सलाम,
हर सांस में हो नबी का पैगाम,
दूर हों गम और बढ़े खुशियां तमाम,
मिलाद-उन-नबी का मुबारक सलाम।


मिलाद-उन-नबी मुबारक!
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Eid Milad Un Nabi Mubarak 2026: Best Wishes, HD Images Whatsapp Status and Wallpapers to Share
ईद ए मिलाद उन नबी की मुबारकबाद - फोटो : Ai

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मिलाद का दिन आया है,
रहमत का पैगाम लाया है,
दिलों में मोहब्बत जगाने को,
नूर का उजाला छाया है।

मिलाद उन नबी मुबारक

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