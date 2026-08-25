Eid Milad Un Nabi Mubarak 2026: जश्ने ईद मिलाद-उन-नबी मुबारक! ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुस्लिम समुदाय के लिए एक खास और भावनात्मक अवसर है। इस साल 26 अगस्त को ईद ए मिलाद उन नबी मनाई जा रही है। इस मौके पर लोग पैगंबर हजरत मुहम्मद की सीरत और शिक्षाओं को याद करते हैं तथा परिवार, दोस्तों और अपने चाहने वालों को मुबारकबाद देते हैं। सोशल मीडिया के दौर में त्योहारों की शुभकामनाएं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्टेटस, स्टोरी, पोस्ट और रील के जरिए साझा करना भी आम हो गया है।





अगर आप भी इस खास मौके पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कुछ खूबसूरत और दिल छू लेने वाले शब्दों में ईद मिलाद उन नबी मुबारक कहना चाहते हैं, तो यहां दिए गए संदेश और कोट्स आपके काम आ सकते हैं। इन्हें आप इंस्टग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेट्स, फेसबुक पोस्ट, रील कैप्शन या त्योहार के पोस्टर और थंबनेल में इस्तेमाल कर सकते हैं।



इस मौके पर शुभकामनाओं के साथ अमन, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देना भी खूबसूरत तरीका है। छोटी-सी शुभकामना भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। तो इस ईद-ए-मिलाद पर अपनों के साथ खुशियां साझा करें और उन्हें कहें, “जश्ने ईद मिलाद-उन-नबी मुबारक!”