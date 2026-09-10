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तमिलनाडु: सीएम विजय की टीवीके को राज्य स्तरीय पार्टी के तौर पर मान्यता, ‘सीटी’ का चुनाव चिह्न आरक्षित

Thu, 10 Sep 2026 07:03 PM IST
राहुल कुमार आईएएनएस, चेन्नई
आईएएनएस, चेन्नई Published by: राहुल कुमार Updated Thu, 10 Sep 2026 07:03 PM IST
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Tamil Nadu: CM Vijay’s TVK recognized as a state-level party
टीवीके प्रमुख विजय - फोटो : अमर उजाला प्रिंट
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने तमिलनाडु में 'तमिलगा वेट्री कझगम' (टीवीके) को राज्य स्तरीय पार्टी के तौर पर मान्यता दी है और इसके लिए 'सीटी' का चुनाव चिह्न आरक्षित किया है। इससे विधानसभा चुनाव में सफल शुरुआत के बाद संगठन को एक स्थायी चुनावी पहचान मिली है। 
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यह मान्यता टीवीके के 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद मिली है, जिसमें वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अपना पहला चुनाव लड़ते हुए टीवीके ने 234 निर्वाचन क्षेत्रों में से 108 पर जीत हासिल की और राज्य भर में पड़े वैध वोटों का 34.92 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया।
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ईसीआई का यह फैसला पार्टी के लिए एक अहम संगठनात्मक उपलब्धि है। इस पार्टी की स्थापना और नेतृत्व अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय ने किया है। इससे टीवीके तमिलनाडु की आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टियों में शामिल हो गई है और इसके उम्मीदवार भविष्य के चुनाव इसी आरक्षित चुनाव चिह्न के तहत लड़ सकेंगे।
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विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी में टीवीके को शुरुआती तौर पर 'सीटी' का चिह्न एक सामान्य चुनाव चिह्न के तौर पर दिया गया था। उस समय पार्टी रजिस्टर्ड तो थी लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली थी। अपने पहले चुनावी मुकाबले की तैयारी के दौरान पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के लिए एक ही चुनाव चिह्न की मांग की थी। चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब यह चिह्न औपचारिक रूप से पार्टी के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत, कोई राजनीतिक संगठन अपने वोट शेयर और विधानसभा या लोकसभा चुनावों में जीती गई सीटों की संख्या से जुड़ी कई शर्तों में से किसी एक को पूरा करके राज्य स्तरीय पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त कर सकता है। एक तरीका यह है कि पार्टी राज्य में पड़े वैध वोटों का कम से कम छह प्रतिशत हिस्सा हासिल करे और कम से कम दो विधानसभा सीटें जीते। कोई पार्टी राज्य में वैध वोटों का कम से कम आठ प्रतिशत हिस्सा हासिल करके भी इसके लिए योग्य हो सकती है।

टीवीके का वोट शेयर और जीती गई सीटों की संख्या इन दोनों पैमानों से काफी अधिक थी। इस मान्यता का व्यावहारिक और राजनीतिक महत्व है। तमिलनाडु में 'सीटी' चुनाव चिह्न के विशेष इस्तेमाल के अधिकार के अलावा, इससे टीवीके को राज्य के चुनावी परिदृश्य में एक अलग संस्थागत पहचान मिलती है और चुनाव प्रचार में उसकी पहचान में अधिक निरंतरता सुनिश्चित होती है।


टीवीके के इस सूची में शामिल होने के साथ, अब तमिलनाडु में सात मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टियां हो गई हैं। अन्य में द्रमुक, अन्नाद्रमुक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, नाम तमिलर काची और देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम हैं। यह आदेश औपचारिक रूप से टीवीके के एक नए शुरू किए गए राजनीतिक आंदोलन से एक प्रमुख चुनावी ताकत में परिवर्तन को समेकित करता है।

 
 
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