1 of 6 धनतेरस पर दफ्तर में दें ये तोहफे - फोटो : AI







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Dhanteras Gift Ideas 2026: धनतेरस का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। लोग इस खास मौके पर सोना, चांदी, बर्तन और अन्य शुभ चीजों की खरीदारी करते हैं। लेकिन धनतेरस का त्योहार सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनों के साथ खुशियां बांटने और रिश्तों को मजबूत बनाने का भी अवसर है। यही वजह है कि कई कंपनियों और ऑफिसों में धनतेरस के मौके पर कर्मचारियों, सहकर्मियों और अधिकारियों को गिफ्ट देने की परंपरा तेजी से लोकप्रिय हो रही है।



अगर आप भी इस धनतेरस अपने ऑफिस के कर्मचारियों या कलीग्स को कुछ खास गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट कम है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाजार में ऐसे कई शानदार और उपयोगी गिफ्ट विकल्प मौजूद हैं, जिन्हें कम कीमत में खरीदकर आप अपने सहकर्मियों को खुश कर सकते हैं।



आप चाहें तो पारंपरिक गिफ्ट से लेकर डेस्क एक्सेसरीज और पर्सनलाइज्ड आइटम तक चुन सकते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस पर ऑफिस के लिए 10 बेहतरीन बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज, जो देखने में शानदार और कीमत में किफायती हैं।



ऑफिस में गिफ्ट देते समय इन बातों का रखें ध्यान अगर आप भी इस धनतेरस अपने ऑफिस के कर्मचारियों या कलीग्स को कुछ खास गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट कम है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाजार में ऐसे कई शानदार और उपयोगी गिफ्ट विकल्प मौजूद हैं, जिन्हें कम कीमत में खरीदकर आप अपने सहकर्मियों को खुश कर सकते हैं।आप चाहें तो पारंपरिक गिफ्ट से लेकर डेस्क एक्सेसरीज और पर्सनलाइज्ड आइटम तक चुन सकते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस पर ऑफिस के लिए 10 बेहतरीन बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज, जो देखने में शानदार और कीमत में किफायती हैं। सभी कर्मचारियों के लिए गिफ्ट का बजट समान रखने की कोशिश करें।

गिफ्ट की क्वालिटी और उपयोगिता पर ध्यान दें।

गिफ्ट के साथ छोटा दिवाली शुभकामना कार्ड जरूर लगाएं।

ज्यादा महंगे गिफ्ट के बजाय खूबसूरत पैकेजिंग को प्राथमिकता दें।

थोक में खरीदारी करने से पहले सैंपल और डिलीवरी की तारीख जरूर जांच लें।

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2 of 6 बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज - फोटो : Ai

धनतेरस पर दफ्तर के लिए 10 बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज

खूबसूरत दीया या कैंडल सेट धनतेरस पर दीया और कैंडल गिफ्ट करना एक अच्छा विकल्प है। आप कर्मचारियों को डिजाइनर मिट्टी के दीये, सुगंधित कैंडल या पीतल के छोटे दीपक दे सकते हैं। इनकी कीमत लगभग 100 रुपये से 400 रुपये तक हो सकती है।

डायरी और पेन का सेट अगर आप कम बजट में उपयोगी गिफ्ट देना चाहते हैं, तो डायरी और पेन का कॉम्बो अच्छा रहेगा। यह ऑफिस कर्मचारियों के दैनिक काम भी आएगा और एक प्रोफेशनल गिफ्ट भी लगेगा।

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ड्राई फ्रूट्स का छोटा गिफ्ट हैंपर त्योहारों पर ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करना हमेशा पसंद किया जाता है। आप बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट का छोटा पैक खूबसूरत बॉक्स में पैक करवाकर दे सकते हैं। यह कर्मचारियों और अधिकारियों दोनों के लिए अच्छा विकल्प है।





चॉकलेट और मिठाई का हैंपर धनतेरस पर मिठास बांटने के लिए चॉकलेट और मिठाइयों का छोटा हैंपर भी बेहतरीन विकल्प है। इसे आकर्षक फेस्टिव पैकेजिंग में तैयार करवाएं।

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पर्सनलाइज्ड कॉफी मग ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला कॉफी मग भी शानदार गिफ्ट हो सकता है। आप उस पर कर्मचारी का नाम या कोई अच्छा दिवाली संदेश प्रिंट करवा सकते हैं।





स्टील की पानी की बोतल स्टेनलेस स्टील की अच्छी क्वालिटी वाली पानी की बोतल एक उपयोगी और टिकाऊ गिफ्ट है। इसे कर्मचारी रोजाना ऑफिस और यात्रा के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं।

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