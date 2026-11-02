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दिवाली गिफ्ट आइडियाज 2026: दिवाली पर क्या गिफ्ट दें? इन बजट फ्रेंडली आइडियाज से जीत लेंगे सबका दिल

Mon, 02 Nov 2026 01:25 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 02 Nov 2026 01:25 PM IST
सार

Diwali Gift Ideas 2026: इस दिवाली अगर आप भी रिश्तेदारों और दोस्तों को हर साल की तरह सोन पापड़ी का डिब्बा देने की सोच रहे हैं, तो इस बार थोड़ा बदलाव कर लीजिए। कुछ ऐसे शानदार गिफ्ट ऑप्शन हैं, जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं, बल्कि इस्तेमाल में भी काम आते हैं।

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Diwali 2026 Unique Gift Ideas Instead Of Soan Papdi
दिवाली पर बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज - फोटो : Ai

Best Diwali Gifts: दिवाली का त्योहार आते ही घरों में मिठाइयों और गिफ्ट्स की खरीदारी शुरू हो जाती है। इस मौके पर लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबियों के घर जाकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही मिठाई और तोहफे देकर खुशियां बांटते हैं। लेकिन हर साल एक ही तरह की मिठाई, खासकर सोन पापड़ी का डिब्बा देना अब थोड़ा पुराना हो चुका है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक घर में इतने मिठाई के डिब्बे इकट्ठा हो जाते हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है।



ऐसे में इस दिवाली क्यों न रिश्तेदारों को कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जाए, जो उनके काम भी आए और उन्हें लंबे समय तक आपकी याद भी दिलाए। जरूरी नहीं कि अच्छा तोहफा देने के लिए हजारों रुपये खर्च किए जाएं। कम बजट में भी कई ऐसे शानदार विकल्प मौजूद हैं, जो दिखने में आकर्षक और इस्तेमाल में बेहद उपयोगी हैं। होम डेकोर से लेकर पर्सनलाइज्ड गिफ्ट तक, आपके पास कई बेहतरीन विकल्प हैं। आइए जानते हैं इस दिवाली सोन पापड़ी की जगह रिश्तेदारों को कौन से 7 खास तोहफे दिए जा सकते हैं।
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Diwali 2026 Unique Gift Ideas Instead Of Soan Papdi
दिवाली पर बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज - फोटो : Ai

खूबसूरत हैंडमेड दीये और डेकोरेटिव लैंप

दिवाली रोशनी का त्योहार है, इसलिए दीये और सजावटी लैंप गिफ्ट करने का आइडिया काफी अच्छा है। आप रिश्तेदारों को खूबसूरत पीतल के दीये, हैंडपेंटेड दीये या डिजाइनर टेबल लैंप दे सकते हैं। ये तोहफे त्योहार के साथ-साथ घर की सजावट में भी काम आएंगे।
Diwali 2026 Unique Gift Ideas Instead Of Soan Papdi
दिवाली पर बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज - फोटो : Ai

पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम

अगर आप किसी करीबी रिश्तेदार को खास महसूस कराना चाहते हैं, तो पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम अच्छा विकल्प है। इसमें परिवार की खूबसूरत तस्वीर लगवाकर गिफ्ट कर सकते हैं। चाहें तो नाम या कोई प्यारा संदेश भी लिखवा सकते हैं। ऐसा तोहफा भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ाता है।

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Diwali 2026 Unique Gift Ideas Instead Of Soan Papdi
दिवाली पर बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज - फोटो : Ai

ड्राई फ्रूट्स का खूबसूरत हैम्पर

मिठाई के डिब्बे की जगह इस बार ड्राई फ्रूट्स का आकर्षक हैम्पर दिया जा सकता है। इसमें बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट और किशमिश शामिल करें। इसे खूबसूरत बॉक्स या टोकरी में पैक करवाने से गिफ्ट और भी खास लगेगा। हालांकि, गिफ्ट लेने वाले की खानपान संबंधी पसंद और एलर्जी का ध्यान जरूर रखें।

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दिवाली पर बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज - फोटो : Ai

इंडोर प्लांट्स से दें हरियाली का तोहफा

पौधे गिफ्ट करने का चलन भी तेजी से पसंद किया जा रहा है। आप मनी प्लांट, लकी बैम्बू, स्नेक प्लांट या छोटा सा सजावटी पौधा दे सकते हैं। खूबसूरत गमले में लगाया गया पौधा घर और ऑफिस दोनों जगह अच्छा लगता है।
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