Quotestion For Divorced Partner: तलाक एक रिश्ते का अंत हो सकता है लेकिन जिंदगी का अंत नहीं है। तलाकशुदा अपनी जीवन में फिर एक बार नए रिश्ते में बंध सकते हैं लेकिन अगर वो अपने पूर्व पार्टनर के साथ काॅन्टैक्ट में हैं, या एक अच्छा संवाद रखते हैं तो ये उनके नए साथी के लिए असमंजस की स्थिति भी पैदा कर सकता है।





अगर आपका पार्टनर तलाकशुदा है, और आप उसके साथ दूसरी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो कई तरह के डर और सवाल मन में होना लाजमी है। खासकर अगर आपका पार्टनर तलाक के बाद भी अपने एक्स से गर्मजोशी के साथ मिलता है। दोनों के बीच ऐसे बात होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, या फिर आपका पार्टनर अपने एक्स को शादी में बुलाना चाहता है। इस स्थिति में डर, भविष्य को लेकर चिंता, इनसिक्योरिटी आना सामान्य है। लेकिन इन भावनाओं के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना गलता है।



आज के दौर में कई लोग तलाक के बाद अपने एक्स पार्टनर के साथ सम्मानजनक और दोस्ताना रिश्ता बनाए रखते हैं। खासकर जब बच्चे हों, साझा जिम्मेदारियां हों या दोनों ने अपने पुराने रिश्ते को भावनात्मक रूप से स्वीकार कर आगे बढ़ना सीख लिया हो।



लेकिन नए पार्टनर के मन में ऐसे सवाल आना, क्या मेरा पार्टनर अब भी अपने एक्स से प्यार करता है? क्या दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? क्या शादी के बाद भी एक्स की मौजूदगी मेरे रिश्ते को प्रभावित करेगी? क्या मुझे इस रिश्ते में असुरक्षित महसूस करना चाहिए? भी गलत है।



इन सवालों को दबाने के बजाय शादी या गंभीर रिश्ते से पहले खुलकर बात करना ज्यादा स्वस्थ तरीका है। जरूरी यह नहीं कि पार्टनर अपने एक्स से पूरी तरह संपर्क तोड़ चुका हो। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वर्तमान रिश्ते में उसकी प्राथमिकताएं, सीमाएं और प्रतिबद्धता क्या हैं।



आइए मन में उठ रहे सभी सवाल के जवाब जानिए और ये समझिए कि तलाकशुदा व्यक्ति के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले किन बातों पर स्पष्ट बातचीत करनी चाहिए।