बाजार: रेलवे शेयरों में क्या आने वाले दिनों में दिखेगा बड़ा उछाल? कमोडिटी और मेटल शेयरों में भी मजबूत मांग

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों की नजरें लगातार ऐसे सेक्टरों पर टिकी हैं, जहां से आने वाले समय में तगड़ा रिटर्न मिल सकता है। रेलवे, डिफेंस और मेटल सेक्टर के शेयरों में उठापटक के बीच बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वीएलए अंबाला और बीएनके सिक्यूरिटीज के रिसर्च हेड रचित खंडेलवाल ने अमर उजाला के पाठकों के लिए खास रणनीतियां साझा की हैं।

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