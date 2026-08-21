फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Relationship ›   Best Rakhi Surprise Ideas for Brother to Make Raksha Bandhan Special

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर भाई को दें ऐसा सरप्राइज, वर्षों तक नहीं भूलेगा ये खास दिन

Thu, 27 Aug 2026 05:47 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 27 Aug 2026 05:47 PM IST
सार

Rakhi Surprise Ideas: रक्षाबंधन पर सरप्राइज चुनते समय भाई की पसंद, उम्र और व्यक्तित्व को ध्यान में रखें। रक्षाबंधन पर सबसे खास गिफ्ट उसकी कीमत नहीं, बल्कि उसमें छिपी आपकी यादें, प्यार और अपनापन होता है।

विज्ञापन
Best Rakhi Surprise Ideas for Brother to Make Raksha Bandhan Special
रक्षाबंधन पर भाई के लिए सरप्राइज - फोटो : AI

Raksha Bandhan Surprise Ideas for Brothers: रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने और मिठाई खिलाने का त्योहार नहीं, बल्कि भाई-बहन के खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट करने का खास मौका है। अगर इस बार आप अपने भाई को कुछ ऐसा सरप्राइज देना चाहती हैं, जिसे वह लंबे समय तक याद रखे, तो महंगे गिफ्ट की बजाय भावनाओं से जुड़ा कोई खास गेस्चर चुनें।



बचपन की यादों से जुड़ा फोटो कोलाज, हाथ से लिखा हुआ पत्र, भाई की पसंदीदा चीजों का छोटा-सा हैंपर या उसकी पसंद की जगह पर अचानक ले जाना इस दिन को खास बना सकता है। आप परिवार के साथ मिलकर उसके लिए छोटा-सा सरप्राइज भी प्लान कर सकती हैं।

अगर भाई दूसरे शहर में रहता है, तो पर्सनलाइज्ड वीडियो संदेश या ऑनलाइन गिफ्ट डिलीवरी भी अच्छा विकल्प हो सकता है। सरप्राइज चुनते समय भाई की पसंद, उम्र और व्यक्तित्व को ध्यान में रखें। आखिरकार, रक्षाबंधन पर सबसे खास गिफ्ट उसकी कीमत नहीं, बल्कि उसमें छिपी आपकी यादें, प्यार और अपनापन होता है।
Best Rakhi Surprise Ideas for Brother to Make Raksha Bandhan Special
रक्षाबंधन पर भाई के लिए सरप्राइज - फोटो : AI

भाई को सरप्राइज देने के 10 खास आइडियाज

1. बचपन की यादों का फोटो कोलाज

  • भाई के साथ बचपन से लेकर आज तक की खास तस्वीरों का एक खूबसूरत कोलाज बनाएं।
  • इसमें छोटी-छोटी यादों या मजेदार कैप्शन को भी शामिल कर सकती हैं।


2. हाथ से लिखा हुआ लेटर

  • आज के डिजिटल दौर में हाथ से लिखा पत्र बेहद निजी तोहफा हो सकता है।
  • उसमें भाई के साथ बिताए यादगार पलों और उसके लिए अपनी भावनाएं लिखें।
Best Rakhi Surprise Ideas for Brother to Make Raksha Bandhan Special
रक्षाबंधन पर भाई के लिए सरप्राइज - फोटो : AI
3. पसंदीदा चीजों का सरप्राइज हैंपर

भाई की पसंदीदा चाॅकलेट, स्नैक्स, परफ्यूम, किताबें, एक्सेसरीज या हाॅबी से जुड़ी चीजों को एक हैंपर में पैक करें।


4. बचपन का मेमोरी बाॅक्स
  • पुरानी तस्वीरें, छोटे नोट्स, बचपन की कोई यादगार चीज और पुराने जोक्स या यादों को एक बाॅक्स में रखें।
  • यह सेंटिमेंटल सरप्राइज बन सकता है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Best Rakhi Surprise Ideas for Brother to Make Raksha Bandhan Special
रक्षाबंधन पर भाई के लिए सरप्राइज - फोटो : AI

5. पसंदीदा खाने का सरप्राइज

  • भाई की पसंदीदा डिश घर पर बनाएं या उसे उसकी पसंदीदा रेस्तरां में ले जाएं।
  • खाने के साथ छोटा-सा केक या डेजर्ट सरप्राइज भी जोड़ा जा सकता है।


6. सरप्राइज वीडियो मैसेज

  • परिवार के सदस्यों से छोटे-छोटे संदेश रिकॉर्ड करवाकर एक वीडियो तैयार करें।
  • आखिर में अपनी तरफ से एक भावनात्मक संदेश जोड़ें।
विज्ञापन
Best Rakhi Surprise Ideas for Brother to Make Raksha Bandhan Special
रक्षाबंधन पर भाई के लिए सरप्राइज - फोटो : AI

7. पर्सनलाइज्ड गिफ्ट

उसके नाम, नाम का पहला अक्षर या किसी खास तारीख से जुड़ा पर्सनलाइज्ड वाॅलेट, मग, कीचेन, डायरी या फोटो फ्रेम दिया जा सकता है।

8. डे आउट 

रक्षाबंधन के बाद या उसी दिन समय मिलने पर मूवी, खरीदारी, कैफे या किसी पसंदीदा जगह पर भाई के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed