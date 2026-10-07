Parenting Mistakes: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे अपनी हर खुशी, परेशानी और डर खुलकर शेयर करे। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, कई बार वे माता-पिता से बातें छिपाने लगते हैं या अपनी भावनाएं व्यक्त करने से बचते हैं। इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि बच्चा जिद्दी या बदल गया है।





कई बार घर का माहौल और माता-पिता का प्रतिक्रिया देने का तरीका भी बच्चे के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। अगर बच्चा आपसे अपनी बात कहने के बजाय दोस्तों, मोबाइल या किसी और व्यक्ति के साथ ज्यादा सहज महसूस करने लगा है, तो अभिभावकों को अपनी कुछ आदतों पर जरूर ध्यान देना चाहिए।



छोटी-छोटी गलतियां बच्चे के मन में यह भावना पैदा कर सकती हैं कि उसकी बात सुनी या समझी नहीं जाएगी। ऐसे में डांटने या दबाव बनाने के बजाय भरोसे और संवाद का माहौल बनाना ज्यादा जरूरी है।आइए जानते हैं वे 7 आम गलतियां, जिन्हें माता-पिता को बच्चे के साथ बेहतर रिश्ता बनाने के लिए छोड़ देना चाहिए।

