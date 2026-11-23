1 of 8 भारत ए बनाम पाकिस्तान ए मुकाबला - फोटो : BCCI

एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स के हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारत ए को पाकिस्तान ए के हाथों 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। 314 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 49.1 ओवर में 265 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने के बेहद करीब है। वहीं, भारत को अब सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों को कायम रखने के लिए हर हाल में 24 नवंबर को यूएई को शिकस्त देनी होगी।

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2 of 8 भारत ए बनाम पाकिस्तान ए मुकाबला कल - फोटो : BCCI

भारतीय गेंदबाजों ने लुटाए जमकर रन, नहीं उठा पाए पिच का फायदा

दोहा की धीमी होती पिच और अंडर लाइट्स में जहां पाकिस्तानी गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी कर भारतीय बल्लेबाजों को बांधे रखा, वहीं भारतीय गेंदबाज उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। पार्ट-टाइम गेंदबाज अभिषेक शर्मा (3.00 इकॉनमी) और आयुष बदोनी (3.60 इकॉनमी) को छोड़ दें, तो भारत के मुख्य गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए। हर्षित राणा ने 10 ओवर में 77 रन खर्च किए, जबकि शाहबाज अहमद (7.30 इकॉनमी) को कोई विकेट नहीं मिला। सूर्यांश शेडगे (6.90 इकॉनमी) और प्रिंस यादव (6.40 इकॉनमी) भी रनों की रफ्तार रोकने में नाकाम रहे। इसके अलावा भारतीय गेंदबाजों ने सात वाइड और दो नो-बॉल समेत कुल नौ अतिरिक्त रन देकर पाकिस्तान पर बना दबाव बार-बार खत्म किया।



भारत की हार के लिए जिम्मेदार छह प्रमुख खिलाड़ी

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1. हर्षित राणा (गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में फ्लॉप)

हर्षित राणा इस मैच में भारत के सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने अपने 10 ओवर के कोटे में 7.70 की इकॉनमी से 77 रन लुटाए, जिसमें तीन वाइड और एक नो-बॉल शामिल थी। उन्होंने दो विकेट जरूर लिए, पर यह काफी नहीं था। उनके आक्रामक जश्न ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भड़काने का काम किया। क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है कि जब तक मैच खत्म न हो, तब तक जश्न मनाना नहीं चाहिए। इसके बाद बल्लेबाजी में भी जब 45वें ओवर में कप्तान तिलक वर्मा को स्ट्राइक रोटेट करने वाले जोड़ीदार की जरूरत थी, तब हर्षित महज दो गेंद खेलकर शून्य पर आउट हो गए। उनके आउट होने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उन्हें काफी स्लेज किया।

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4 of 8 तिलक वर्मा - फोटो : BCCI

2. तिलक वर्मा (धीमी शुरुआत ने बढ़ाया दबाव)

कप्तान तिलक वर्मा ने 149 गेंदों में 100 रनों की शतकीय पारी जरूर खेली, लेकिन उनकी बेहद धीमी शुरुआत टीम पर भारी पड़ गई। तिलक ने अपनी पारी की शुरुआती 36 गेंदों में सिर्फ आठ रन बनाए। मिडिल ओवर्स में उनके द्वारा खेली गई डॉट गेंदों के कारण जरूरी रन रेट इतना बढ़ गया कि शाहबाज अहमद के साथ 112 रनों की साझेदारी के बावजूद टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी।

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5 of 8 वैभव सूर्यवंशी