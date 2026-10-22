Karwa Chauth 2026 Puja Samagri List : करवा चौथ का व्रत उत्तर भारत में विशेष श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। शाम को पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा भी निभाई जाती है। इस साल करवा चौथ 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा।

मिट्टी या धातु का करवा

करवा की सींक

कलश या जल का लोटा

दीपक

रूई बाती

घी या तेल

रोली

कुमकुम

अक्षत

हल्दी

चावल के आटे का घोल (पीठा) चौक बनाने के लिए

फूल

फल

मिठाई

छलनी

पूजा थाली

सिंदूर

मौली

पूजा की थाली

त्योहार की तैयारी में पूजा की थाली का विशेष महत्व होता है। इसमें करवा, दीपक, रोली, अक्षत, मिठाई, छलनी और जल जैसी चीजें रखी जाती हैं। अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में पूजा की विधि और सामग्री में कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए घर की परंपरा के अनुसार सामान तैयार करना अच्छा रहता है। पूजा के दिन जल्दबाजी में कोई जरूरी चीज छूट न जाए, इसके लिए एक दिन पहले ही पूरी सूची बना लेना उपयोगी है। आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा की थाली में कौन-कौन सी चीजें रखी जाती हैं और परंपरा में उनका क्या महत्व माना जाता है।



करवा चौथ पूजा सामग्री का महत्व



करवा, जल का लोटा और सींक

करवा मिट्टी या धातु का पारंपरिक पात्र होता है, जिसमें पूजा के लिए जल रखा जाता है। कई परंपराओं में इसमें गेहूं या चावल भी रखे जाते हैं। करवा की टोंटी में सींके लगाई जाती हैं। इसका उपयोग पूजा के दौरान होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए अलग से लोटे में साफ जल रखा जा सकता है। करवा इस व्रत के नाम और अनुष्ठान का प्रमुख हिस्सा है।



दीपक, रुई की बाती और घी

पूजा के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसके लिए थाली में दीपक, रुई की बाती और घी या तेल रखें। दीपक को सुरक्षित जगह पर जलाएं और उसे साड़ी के पल्लू, दुपट्टे या दूसरी ज्वलनशील चीजों से दूर रखें।



रोली, कुमकुम, अक्षत और हल्दी

तिलक और पूजा के लिए रोली या कुमकुम, साबुत चावल यानी अक्षत और हल्दी रखी जाती है। हिंदू पूजा परंपरा में इन सामग्रियों को शुभता और मंगलकामना से जोड़ा जाता है। इन्हें छोटी कटोरियों में अलग-अलग रखना सुविधाजनक होता है।



फूल, मिठाई और प्रसाद

पूजा में फूल अर्पित करने और मिठाई या पारंपरिक पकवान का भोग लगाने की परंपरा है। आप घर की परंपरा के अनुसार लड्डू, मठरी, फल या अन्य प्रसाद रख सकती हैं। सामग्री को साफ और व्यवस्थित तरीके से थाली में सजाएं।



छलनी और पूजा की थाली

करवा चौथ की प्रचलित परंपरा में चंद्रमा को छलनी से देखने के बाद पति का चेहरा देखने की रस्म निभाई जाती है। इसलिए छलनी को थाली के साथ पहले से रख लें। पूजा की थाली ऐसी चुनें जिसमें करवा, दीपक और बाकी सामग्री सुरक्षित ढंग से रखी जा सके।



सिंदूर, मौली और श्रृंगार की सामग्री

कई परिवारों में पूजा के दौरान सिंदूर, मौली या कलावा और श्रृंगार से जुड़ी चीजें भी रखी जाती हैं। इन्हें सुहाग और मंगलकामना से जुड़ी परंपराओं के रूप में देखा जाता है। कौन-सी सामग्री रखनी है, यह परिवार और क्षेत्र की रीति पर निर्भर कर सकता है।





करवा चौथ व्रत कथा और अर्घ्य की तैयारी



पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा सुनने या पढ़ने की परंपरा है। इसलिए कथा की पुस्तक या उसकी प्रति तैयार रखें। चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य देने के लिए साफ जल और लोटा भी पास में रखें। चंद्रोदय का समय शहर के अनुसार अलग हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग से समय जांचें।