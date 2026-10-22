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होममेड लिप बाम: मौसम के असर से फट रहे हैं होंठ? घर पर घी से बनाएं नेचुरल लिप बाम

Thu, 22 Oct 2026 04:03 PM IST
सोनिया चौहान लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनिया चौहान Updated Thu, 22 Oct 2026 04:03 PM IST
सार

Ghee Lip Balm: मौसम में बदलाव का असर त्वचा के साथ-साथ होंठों पर भी दिखाई देने लगता है। होंठों को मुलायम रखने के लिए आज हम आपको घी से बना होममेड नेचुरल लिप बाम बनाने का आसान तरीका बताएंगे। 

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How to make homemade ghee lip balm for natural pink and soft hoth
घी से बना होममेड नेचुरल लिप बाम - फोटो : Amar Ujala

Homemade Ghee Lip Balm: मौसम में बदलाव आते ही होंठों का रूखा होना, पपड़ी जमना और फटने जैसी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। ऐसे में होंठों की सही देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। बाजार में कई तरह के लिप बाम मिलते हैं, लेकिन आप चाहें तो घर पर भी घी और नारियल तेल की मदद से एक आसान लिप बाम तैयार कर सकते हैं। इन चीजों में मौजूद चिकनाई होंठों की नमी बनाए रखने और रूखेपन को कम करने में मदद कर सकती है। इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती और इसे तैयार करना भी काफी आसान है, तो आइए जानते हैं घी से नेचुरल लिप बाम बनाने का तरीका और इस्तेमाल के दौरान किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। 

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How to make homemade ghee lip balm for natural pink and soft hoth
नेचुरल लिप बाम सामग्री - फोटो : Ai Generated

घी से लिप बाम बनाने के लिए जरूरी चीजें
 

  • 4 बड़े चम्मच घी
  • 2 बड़े चम्मच नारियल तेल 
  • 1 बड़ा चम्मच शहद
  • एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें (ऑप्शनल)
How to make homemade ghee lip balm for natural pink and soft hoth
लिप बाम - फोटो : Ai Generated
घर पर घी से कैसे बनाएं लिप बाम?
 
  • घी से लिप बाम बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटे बर्तन में घी और नारियल तेल डालें।
  •  फिर इसे धीमी आंच पर गर्म करें, ताकि दोनों चीजें पिघलकर अच्छी तरह मिल जाएं।
  •  अब बर्तन को गैस से उतार लें और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें।
  • जब मिश्रण हल्का गुनगुना रह जाए, तो इसमें शहद डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
  • अगर आप चाहें, तो इसमें एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें भी डाल सकते हैं।
  • होंठों पर इस्तेमाल करने के लिए एसेंशियल ऑयल जरूरी नहीं है, इससे जलन भी हो सकती है।
  • अब तैयार मिश्रण को साफ और सूखे छोटे कंटेनर में डाल दें और इसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें।
  •  जब यह जमकर लिप बाम जैसा बन जाए तो इस्तेमाल करने से पहले इसकी बनावट जांच लें।
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होममेड लिप बाम - फोटो : Ai Generated
घर पर घी से बने नेचुरल लिप बाम लगाने के फायदे


घी और नारियल तेल में मौजूद चिकनाई होंठों की नमी बनाए रखने और रूखेपन को कम करने में मदद कर सकती है। नियमित रूप से इनका इस्तेमाल करने से होंठों को मुलायम रखने और फटने की समस्या से राहत पाने में मदद मिल सकती है।


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How to make homemade ghee lip balm for natural pink and soft hoth
घर पर बना नेचुरल लिप बाम - फोटो : Adobe Stock
होममेड बाम बनाने पर इन बातों का रखें ध्यान
 
  • घर पर बने लिप बाम को हमेशा साफ और सूखे कंटेनर में रखें।
  •  इसमें पानी न जाने दें और इसे फ्रिज में रखना बेहतर है।
  • इसमें शहद और तेल जैसी चीजें हैं, इसलिए इसे लंबे समय तक स्टोर करने के बजाय थोड़ी मात्रा में बनाएं।
  • खराब गंध, रंग या बनावट में बदलाव होने पर इस्तेमाल न करें।
  • पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।
  • अगर होंठों पर जलन, खुजली या सूजन हो तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें।
  • सेंसिटिव होंठों के लिए एसेंशियल ऑयल से बचना बेहतर है।



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