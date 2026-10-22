पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या है आवेदन का तरीका और क्या मिलते हैं लाभ? एक क्लिक में यहां जानें सबकुछ

PM Vishwakarma Yojana: देश में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं मौजूदा समय में चल रही हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। इसमें कई योजनाएं राज्य सरकारों की तो कई भारत सरकार की होती हैं।





जैसे- बात अगर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की करें, तो इस योजना से मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और लाभ ले रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहां इस योजना में आवेदन के तरीके के बारे में जान सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जान सकते हैं...